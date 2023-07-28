Железнодорожник рассказал, как восстанавливает силы после долгих перегонов

Рабочее место Валерия Халуимова всегда в идеальном порядке. Фото: Личный архив

Машинисту электровоза локомотивного эксплуатационного депо Новосибирск Валерию Халуимову 53 года. Почти 33 из них он посвятил железной дороге. О непростой работе, выборе пути, ответственности и суровом четвероногом друге - в нашем материале.

ИЗ АРМИИ - НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

На железную дорогу Валерий Халуимов пришел в 1990 году, когда вернулся из армии. В то время задержки зарплаты, увольнения были нормой: найти хорошее место по душе удавалось не каждому. Говорит, о вакансии в РЖД узнал из объявлений, которые раскидывали по почтовым ящикам. Даже в те непростые времена железнодорожники рады были принять ответственных сотрудников и вкладывались в их обучение.

- Пришли с другом, он посмотрел и ушел, а я решил попробовать. Отучился на помощника машиниста. В декабре исполнится уже 33 года, как я работаю в РЖД, - рассказал «Комсомольской правде» Валерий Халуимов. - Я всегда водил грузовые поезда: пробовал ездить на пассажирских, но грузовое направление ближе, роднее. В грузовом движении много серий электровозов: бывает, уезжаешь в одну сторону на одном, а возвращаешься уже на другом, в течение поездки водишь разные поезда, управление которыми сильно различается.

Родной брат Александр взял пример с Валерия и тоже пошел в машинисты электровоза, только выбрал для себя пассажирское направление. Это стало началом маленькой железнодорожной династии Халуимовых.

- На железной дороге остаются те, для кого ответственность - не пустое слово, - уверен Валерий Халуимов. Фото: Личный архив

РАБОТА МАШИНИСТА

Работа машиниста электровоза - трудная, напряженная, особенно сложны ночные явки. Валерий водит грузовые поезда от станции Инской до Мариинска, по направлениям Инская - Белово, Инская - Черепаново, Инская - Омск. Инская - одна из самых крупных сортировочных станций на российских железных дорогах. А ее восточное направление непростое не только из-за больших объемов грузоперевозок, но и по профилю пути, который лишь кажется ровным.

Когда Валерию выдают документы на поезд, он изучает ограничения скорости на участках и сразу составляет план ведения поезда. Приходится учитывать скорость движения на спусках, подъемах, чтобы провести состав с максимальной скоростью: при правильном раскладе даже удается экономить электроэнергию. Тут не расслабишься!

Самое тяжелое время суток - ночь, с 23.00 до 2.00 по московскому времени. В этот период умная автоматика - телемеханическая система контроля бодрствования машиниста ТСКБМ - следит, чтобы внимание железнодорожника не рассеивалось. Помогает оставаться в тонусе и более простое, доступное средство - термос с кофе, который машинисты берут с собой в ночные перегоны.

Тойтерьер Тося обожает хозяина и всегда готова броситься на его защиту. Фото: Личный архив

«ОСОБЫЙ ТИП ЛЮДЕЙ»

Со временем к Валерию пришло понимание всех тонкостей работы, он стал еще собраннее, спокойнее, внимательнее. Теперь делится опытом с подрастающим поколением: вместе с ним уже откаталось несчетное количество помощников машиниста. Наставник он строгий: считает, важно сразу прочувствовать всю ответственность, что лежит на плечах железнодорожников.

- Когда молодые помощники устраиваются к нам на работу, первое, на что обращаю внимание, - отношение к делу. Насколько готовы слушать, учиться, перенимать опыт. Насколько ответственны как люди и как специалисты. Другой важный показатель - отношение к рабочему месту. Сам после себя оставляю локомотив чистым и приучаю к этому своих помощников, - объясняет Валерий Халуимов. - Железнодорожники - особый тип людей. Тут остаются те, для кого ответственность - не пустое слово. Взять нашего начальника Станислава Леонидович Дельвера - это честный и справедливый человек, на которого хочется равняться. Считаю, что от руководителя, его личности, профессионализма, отношения к своим подчиненным многое зависит. Именно он и создает правильную атмосферу в нашем локомотивном депо.

КТО ПОДДЕРЖИТ МАШИНИСТА

Машинисты постоянно обучаются, повышают уровень знаний на технических занятиях и планерных совещаниях, оттачивают технику безопасного вождения на учебных полигонах. Для того чтобы поддержать здоровье железнодорожников, для них создали реабилитационный центр. Аппаратный и ручной массаж, джакузи, фитобочка, соляная пещера, фиточай, комната разгрузки и кислородная капсула - по словам Валерия, реабилитационный центр очень помогает снять физическое напряжение.

Бывало, домой не приходил и по два дня. Не каждая семья готова к регулярному отсутствию ее главы. Но не зря железнодорожники называют своих жен золотыми за понимание и безоговорочную поддержку. Альбина, супруга Валерия, именно такая.

Сын Данил уже взрослый, учится в вузе. Профессию отца уважает, даже ходил раньше в школу юных железнодорожников.

Тяжелее всех разлука дается тойтерьеру Тосе: она всегда тоскует, когда хозяина подолгу нет дома. Зато о возвращении Валерия знают все соседи: такой восторженный лай стоит! Питомица хоть и маленькая, но неимоверно энергичная и с очень боевым характером.

- Не дай Бог кто-то подойдет или сядет ко мне: тут же готова всех облаять и броситься на мою защиту, - смеется Валерий. - Она хоть и маленькая, но за меня горой!