Проголосовать за кандидата на должность губернатора на единых выборах осенью можно будет на Госуслугах

Заседание круглого стола штаба общественного наблюдения за выборными процессами в 2023 году прошло 25 июля. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Действующий на площадке Общественной палаты Новосибирской области штаб общественного наблюдения за выборными процессами провел круглый стол, посвященный предстоящим осенним выборам губернатора Новосибирской области.

Глава штаба председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева, представители экспертного сообщества, молодежного правительства Новосибирской области, эксперты независимого общественного мониторинга, представители сетевых общественных организаций, направляющих общественных наблюдателей, обсудили особенности организации предстоящих выборов. А также рассказали о подготовке общественных наблюдателей и организации процесса видеонаблюдения и контроля за ходом электронного голосования.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

По словам председателя штаба общественного наблюдения Галины Гридневой, для избирателей Новосибирской области появляется новая возможность: проголосовать не только придя на избирательный участок, но и сделав это удаленно, с помощью портала Госуслуги. Для общественных наблюдателей уже проводятся обучающие семинары по единым стандартам, которые учитывают возможность не только физического, но и электронного голосования.

На круглом столе рассказали о тонкостях и особенностях предстоящих выборов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Работа общественного штаба будет проводиться открыто и строиться на взаимодействии с экспертами, которые прошли не одну избирательную кампанию. Будут работать горячая телефонная линия, центр видеонаблюдения. Все спорные моменты в проведении выборов будут разбираться оперативной мониторинговой группой и экспертной мобильной группой, в состав которых будут входить юристы. Это даст возможность квалифицированно и грамотно отслеживать процесс организации выборов, - подчеркнула Галина Гриднева.

Председатель региональной Общественной палаты напомнила, что возможность электронного голосования есть у избирателей с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуги. Сам процесс, в общем, не отличается от привычного всем физического: соблюдается главный принцип тайного голосования, что достигается двойным шифрованием информации.

ЗАИНТЕРЕСУЕТ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области, эксперт независимого общественного мониторинга Роман Бубенов уверен, что возможность электронного голосования заинтересует молодое поколение. Он отметил, что все вероятные аномалии этого процесса отслеживаются и возможность проголосовать после электронного голосования повторно, придя на избирательный участок лично, исключается.

Председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Елена Потеряева отметила, что представительницы «Союза женщин России» готовы участвовать и в общественном контроле, и непосредственно в выборах. Опытом участия в подобных избирательных кампаниях поделились председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и СВО Игорь Галл-Савальский и председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Панарин. А председатель молодежного правительства Новосибирской области Даниил Баранов рассказал об особенностях выборных процессов с учетом работы с молодежью.