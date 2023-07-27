«Собаки не шевелились, одна потом умерла»: в Новосибирской области пчелы-убийцы кусают людей и животных

Пчелы покусали нескольких человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Юлия БАБУШКИНА

В Колыванском районе селу Сидоровка живется несладко. Местный пенсионер решил на старости лет разводить у себя в огороде пчел. Вот только не может уследить за импровизированной пасекой, и от ядовитых жал страдают его соседи и их питомцы. Животным особенно не повезло: пчелиный яд убил как минимум одну собаку.

Одна из собак погибла от укусов. Фото: Юлия БАБУШКИНА

- 21 июля мы пришли домой и увидели в ограде стаю пчел, которые уже кинулись на собак. Кое-как пробежали в дом, но они успели покусать меня, сестру и дочь. Места укусов горели и болели несколько дней. Псам досталось жутко: они были в настолько шоковом состоянии, что лежали и не шевелились. К вечеру они оправились, но самый маленький не выдержал - умер. Второй еще жив. На следующий день пчелы вылетали еще раз, покусали мою соседку, ее сына и собаку, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Юлия Бабушкина.

Пострадавшие пожаловались главе администрации, но, по их словам, не увидели ответных мер. А договориться с соседом они уже потеряли надежду.

- Сосед ответил, мол, пусть ваши дети ходят в масках, чтобы их не покусали. Но мы даже в огород не можем выйти прополоть грядки, потому что сразу налетают. Приходится надевать толстые пуховики в жару, чтобы не закусали. Пчелы у него первый год, он даже не знает, как с ними обращаться. И до сих пор ульи не убрал - пчелы так и летают. Поговорить с ним больше не можем, он от всех запирается и реагирует агрессивно, - говорит Юлия.

На огород просто так не выйти - пчелы тут же набрасываются. Фото: Юлия БАБУШКИНА

В администрации Сидоровского сельсовета ответили, что пчелы у пенсионера появились только на прошлой неделе.

- В ночь с четверга на пятницу он их откуда-то привез. Купил или кто-то ему отдал. Говорил нам, что с улья упала крышка, вот пчелы и разлетелись. Он нигде не значится как пчеловод, это так, любитель, - пояснили КП-Новосибирск в администрации.

Пострадавшие жители села написали заявления в полицию.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по региону.

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