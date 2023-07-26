«Умеет ревновать, просить прощения и прятать обувь»: жительница Новосибирска держит дома черного ворона

Хугин даже не пытается улететь от хозяйки. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

В пригороде Новосибирска, на территории конного клуба поселился черный ворон по кличке Хугин. Это не просто лесная птица, а полноправный питомец большого дома Ирины Парпуры - владелицы конного клуба. О том, как решилась завести птицу, которая проживет с ней около 30 лет, Ирина рассказала КП-Новосибирск.

НЕ РАСТИТЬ, А ВОСПИТЫВАТЬ

Птенец черного ворона появился дома у Ирины в мае этого года. Сейчас его можно назвать ребенком, ведь проживет птица несколько десятков лет. Некоторые браки у людей держатся меньше. При этом пернатый питомец не очень прост в содержании и воспитании, эта экзотика и подкупила Ирину.

- Раньше я любила волнистых попугайчиков - замечательные птицы. Но вороны в сравнении с ними - совсем другой масштаб. Они более грациозные, мощные, свободолюбивые. Они близки мне по духу, - рассказала КП-Новосибирск владелица птицы Ирина Парпура.

- Я ко всему в жизни отношусь серьезно: для того чтобы заниматься лошадьми, я получила два высших образования. Поэтому, когда брала Хугина, знала, какая это ответственность. Ворона нужно воспитывать, а не просто растить. Эти птицы живут долго и полностью зависят от своих хозяев. При этом у них своеобразный характер. Они сложно размножаются в неволе, да и на воле могут не найти себе пару и прожить в одиночестве всю жизнь.

Ирина купила слетка ворона в московском питомнике. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

БУЛЛИНГ ОТ ГРАЧЕЙ

Какие же условия необходимы ворону? В квартиру этих птиц не продают - они должны жить в частном доме, где минимум 6 соток земли. Ворон должен расти на воле, иметь возможность летать.

- Мы постоянно вместе. Он всегда ходит рядом, гуляет. Ощущение, что он жил у меня всегда. Но в самом начале я выгуливала его на веревочке, чтобы не улетел. Сейчас веревочка не нужна: он не сбежит - привык, - уверена Ирина.

Ворон везде сопровождает Ирину. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

Пока Хугину строят уличный вольер, он квартирует в конюшне. В его рационе не только насекомые, фрукты и орехи, но и натуральное мясо с морепродуктами. Может, увидев такую гиперзаботу, местные грачи решили задать жару человеческому любимчику. Атаковали его несколько раз, налетали на Хугина и стаей, но потом привыкли и отстали. Да и поняли, видимо, что ждать опасности от него не стоит.

«НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ»

Ирина и ворон понимают друг друга с полуслова и полувзгляда. Девушка призналась, что у них, как в любых отношениях, бывают и идиллия, и ссоры. Птица умеет и хулиганить, и шкодничать, и даже вредничать: как человек, он прощупывает границы дозволенного.

- Главный партнер по играм - собака Щеноккио. Хугин дергает его за хвост, прыгает по нему, дразнит, провоцируя на игру, но и в обиду себя никогда не дает. Людям тоже достается: ворон прячет обувь, вытаскивает телефоны, которые потом невозможно найти, - описывает Ирина. - Хугин - хороший охранник, получше любой собаки. Умеет ревновать и просить прощения.

Хугин умеет проявлять любовь и нежность. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

Сейчас владелица конного клуба ждет, когда ее птица заговорит. Обычно это происходит после 8 - 9 месяцев. Словарный запас воронов очень разнообразен - до 100 слов. Но все индивидуально, Хугин пока только имитирует звуки, до слогов еще не дошло, он еще маленький. Учить птиц речи не нужно - этот навык вырабатывается произвольно.

Хугин пока не говорит, но пытается повторять звуки. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

На личной странице Ирины ВКонтакте много фотографий с вороном. Многие, глядя на них, загораются желанием купить слетка ворона, но девушка отговаривает: слишком серьезная птица да и не маленькая - у взрослой особи размах крыльев до 1,5 метра.

Хугин - хороший сторож. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

- Я не жалею о том, что взяла Хугина, но никому не советую заводить такую птицу. Он ведет себя как царь и живет как царь: все для него. Это не игрушка - его нельзя просто взять и посадить на руку, - предупреждает владелица птицы.

Ирина устраивает с Хугином эффектные фотосессии. Фото: предоставлено Ириной Парпура.

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