«Все внутри перевернулось»: пострадавшая сибирячка рассказала о маршруте, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами

Авария унесла жизнь 25-летнего парня. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как грузовик с туристами перевернулся в горах Алтае 25 июля. ДТП унесло жизнь 26-летнего екатеринбуржца, еще 11 человек пострадали. Теперь по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» виновнику грозит до шести лет колонии.

Это ДТП - не первое на маршруте на Каракольские озера, куда отправлялась группа из Екатеринбурга. Год назад там же уже переворачивался грузовик с туристами. Причем везла их эта же турфирма. КП-Новосибирск нашла туристку, пострадавшую тогда: Ольга рассказала, чем закончилась ее история и в чем сложность горного маршрута:

Эта авария произошла в августе 2022 года. Фото: предоставлено Ольгой.

- На Каракольские озера я поехала со старшим сыном, 6-летней дочкой, подругой и ее ребенком. Нас заверили, что маршрут отработан, проблем не будет. Но дорога оказалась ужасная: вся в колеях, машина буквально встает боком, когда едет, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. – Усадили нас на сдвоенные сидения, никаких отдельных сидений для детей не оборудовали.

Как говорит туристка, ремней безопасности не было.

- Ехали мы в кузове грузовика с открытым верхом: тентом его не накрыли, чтобы мы смотрели на горы. Наверное, это нас и спасло: когда машина покатилась назад и опрокинулась на бок, мы легко выбрались, - говорит Ольга. – Дочка моя получила ушибы и сотрясение.

Туристы после аварии подали в суд. Фото: предоставлено Ольгой.

После случившегося Ольга и ее подруга обратились к следователям, в СУ СК Р по Республике Алтай возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

- Сейчас над руководителем фирмы идет суд. У меня внутри все перевернулось, когда я сегодня узнала о новой аварии, и что эта фирма продолжила возить туристов. Со своей стороны я буду подавать еще и гражданский иск и требовать компенсации морального вреда, - говорит Ольга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В перевернувшемся грузовике с туристами на Алтае погиб 26-летний парень

Его родители и младшая сестра чудом спаслись (подробнее).

«Фирма брала гидов подешевле»: количество пострадавших в ДТП с грузовиком на Алтае увеличилось до 12 человек

Среди пострадавших есть дети (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один погиб, трое пострадали: грузовик с туристами перевернулся в Горном Алтае

Погиб один человек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber