«Огонь подобрался к отелям, с утра кружат вертолеты»: российские туристы о пожарах в Турции

Лесные пожары в Кемере не мешают сибирякам отдыхать. Фото: Предоставлено Дмитрием Чечуровым
В Турции бушуют лесные пожары, в том числе на курортах, где отдыхают туристы. Новосибирец Дмитрий Чечуров стал свидетелем ЧП в Кемере, где сейчас отдыхает с семьей. КП-Новосибирск пообщалась с ним.
- Пожар начался в городе Кемере ночью, видимо, огонь быстро разгорался, но его не тушили, так как ночью не летает авиация. Ночью горело все прямо неподалеку от нашего отеля. А уже рано-рано утром пожарные самолеты и вертолеты начали наматывать круги. С утра говорили, что дорогу в сторону аэропорта перекроют, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечуров. – Что касается качества воздуха, то все нормально. Дым от пожара поднимается и уходит с моря в горы, вне курортной зоны. Вот в горах наверняка сейчас смог.
Морской бриз прогнал смог прочь от курорта. Фото: Предоставлено Дмитрием Чечуровым
В Турции стоит жара, именно из-за нее и горят леса. Причем на видео и фото, которые делают туристы, видно, что огонь подбирается к отелям.
- У нас проблем с электричеством нет. Но может быть там, где отели совсем близко к горящему лесу, есть. При этом люди как отдыхали, так и отдыхают. Мы вот сейчас выехали на экскурсию. Местные также без паники к этому относятся. Здесь жара под +40 градусов, так что лесные пожары – частая история, все надеются, что просто быстро все потушат.
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