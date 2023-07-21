Мелкий, но очень вредный клещ: новосибирский агроном рассказала, как спасти урожай огурцов

Паутинный клещ – частый гость в теплицах с огурцам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В теплицах новосибирских дачников свирепствует паутинный клещ. Особенно много развелось его из-за сильной жары. Клещи очень мелкие, их самих не разглядеть, но «следы» видны сразу: на огурце желтеет лист, а с обратной стороны появляется паутинка. Клещей практически не видно невооруженным глазом. Мы узнали у агронома, как спасти урожай от вредителя.

— Клещ откладывает яйца на остатки растения и в щелях. В поликарбонатных теплицах клещ чувствует себя более комфортно. Поэтому, прежде всего, важна профилактика теплиц рано весной и поздно осенью. Для этого убираем все пожнивные остатки, сжигаем их или уничтожаем химическим способом, промываем стены теплицы. Можно использовать сильные акарициды: карбофос, кельтан, актеллик. Важно эти процедуры провести до вегетации растений. Когда овощи дают ростки, этими препаратами пользоваться уже нельзя, — рассказала КП-Новосибирск агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Если клещ уже поселился на огурцах, обрежьте все желтые листья и выбросьте. Если растение сильно поражено, придется убрать его целиком. После этого обработайте огурцы биопрепаратами. Для этого подходит фитоверм — огурцы нужно опрыскать два раза, с перерывом в неделю, а после последней обработки не есть их еще три дня. Можно воспользоваться препаратом масай, но тогда интервал между обработками должен быть 10 дней.

Людмила Шубина также советует подкормить огурцы, чтобы листья лучше росли. Например, настоем из куриного помета, разведенного с водой в пропорции 1:25. И не забывайте про обильный полив — клещи не выносят высокую влажность.

Кстати, есть еще один, более экзотический способ борьбы с вредителем.

— У паутинного клеща есть природный враг — фитосейулюс. Это паучок, пожирающий паутинного клеща и его яйца. Он размножается только при высокой температуре около +30 градусов. Вредителем его назвать нельзя, это полезный энтомофаг. Но среди дачников он не находит широкого применения, поскольку стоит дорого и не всегда эффективен, — говорит агроном.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕДИТЕЛИ

Листья сливы и вишни часто поражает тля. Но в этом году ее мало.

— По всей вероятности, жара не давала ей возможности очень сильно размножаться. Поэтому ничего не надо от нее обрабатывать. Самый простой и частый способ борьбы с ней — смыть водой из шланга, — объясняет Людмила Шубина.

А еще это лето принесло большую радость тем, кто посадил картошку — почти нет колорадского жука. Этому послужило бесснежное холодное начало зимы в 2022 году. В ноябре подморозило так, что колорадский жук не успел глубоко уйти в почву и хорошо в ней промерз.

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