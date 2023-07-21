«Больно кусают, могут переносить сибирскую языку»: Новосибирск атаковали слепни-дождевки

Сейчас самый пик активности гнуса. Фото: Евгения ГУСЕВА

В жаркие дни и теплые вечера людям на пляжах в Новосибирске стали досаждать слепни. По внешнему виду они напоминают муху, но кусают больнее комаров.

— Этих двукрылых иногда ошибочно называют оводами, хотя у тех совсем иной и очень скрытный образ жизни, и взрослые летающие оводы не пьют ничью кровь. Слепни же очень назойливы и нестерпимо кусаются. Их в Сибири несколько видов. Самый большой величиной с огромную осу, так называемый бычий слепень. Олений слепень среднего размера. Ярко окрашенный мелкий слепень называется златоглазкой. Сейчас же на пляжах в Новосибирске чаще всего сталкиваются с нападением мелкого, но невзрачного серого слепня под названием дождевка, — рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Дождевки по размеру мельче и «стройнее» мухи серого цвета. И, в отличие от мухи, более коварны. Они не облетают человека и животных, а бесшумно садятся и внезапно кусают. Укусы их более жгучие от того, что они не протыкают кожу, а надрезают ее своим хоботком с саблевидными частями.

— Сейчас середина лета, самая высокая температура. Слепни больше всего распространены именно в это время, это пик их активности. Они могут переносить опасные заболевания вроде сибирской язвы, филяриозов, а также болезней крупного рогатого скота. Это не значит, что от укуса слепня человек обязательно заболеет, но осторожность соблюдать все же стоит. В Сибири ни одно лето не обходится без гнуса, и если его много, это хорошо для экологии, так как насекомые участвуют в пищевой цепочке, на них охотятся птицы, — сообщила КП-Новосибирск сотрудник Института систематизации и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.

Впереди — вторая половина лета. А это означает, что кусачих насекомых меньше не станет до самой осени.

— До конца лета людям будут досаждать не только слепни, но и мошки. В августе и сентябре мошек сменят не менее кусачие и назойливые мокрецы. Они отличаются от мошек тонким тельцем и пятнами на крылышках, — поясняет Алексей Яновский.

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