Работы на участке завершат до 15 сентября. Фото: Пресс-служба СГК

Выездное заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству прошло на улице Петухова. Энергетики меняют здесь внутриквартальные тепловые сети от центрального теплового пункта до каждого дома. Несмотря на небольшую длину по каналу (890 метров), в однотрубном исполнении участок составляет 4,5 километра. Именно на этом участке за последние 5 лет было 65 повреждений, из-за чего без тепла и горячей воды оставались от одного до 11 многоквартирных домов. Кроме того, от этой теплосети запитаны два детских садика.

«ЛЮДИ ПОЧУВСТВУЮТ КОМФОРТ»

На участке меняют строительные конструкции теплокамер и канала, трубопроводы и тепломеханическое оборудование. Стоимость проекта составляет 215 миллионов рублей, он идет по концессионному соглашению СГК с мэрией Новосибирска. Срок выполнения работ - до 15 сентября. Энергетики уверяют: к оговоренному времени все будет готово.

- Больше проблемы отключений здесь не будет, люди почувствуют комфорт. Сейчас меняются не только трубы, но и технология. В частности, на территории детского сада будет построен железобетонный проходной монолитный канал - максимально надежный. Применяем комплексный подход: не просто участками меняем, а перекладываем от одной до другой тепловой камеры, - рассказал депутатам директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

ГОРЯЧУЮ ВОДУ НЕ ОТКЛЮЧАЮТ

В мае на сессии Совета депутатов города Новосибирска было принято решение о контроле работ, которые будут проводиться в 2023 году Сибирской генерирующей компанией. Задача: следить за тем, как ведутся работы, что сделано, что планируется сделать, контролировать качество и сроки окончания работ. Мониторинг проводят совместно с комиссией по городскому хозяйству, ее председателем и депутатами, администрацией города, представителями исполнительной власти и представителями Сибирской генерирующей компании.

- Тема горячая, актуальная, сегодня у нас одно из запланированных выездных мероприятий по контролю проведения работ СГК на территории Кировского района. На 20 объектах работы уже ведутся, на 5 - близятся к завершению, в июле на 5 из 27 объектов работы начнутся. Окончательный срок выполнения работ - октябрь этого года. По таким объектам, как детские сады, срок окончания работ запланирован к 1 сентября, - прокомментировал председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев.

Он отметил, что жителей в первую очередь интересует, что будет после работ, в каком состоянии будет территория, где проводились раскопки, восстановят ли асфальт, детские игровые площадки.

- Мы проговаривали с СГК, что компания берет на себя обязательство по восстановлению территории и детских площадок после проведенного ремонта. Возможно, площадки перенесут на новое место, установят их не на этой земле, потому что по новым требованиям безопасности устанавливать спортивные или детские площадки на теплосетях запрещено, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Гарантийный срок укладываемых на участке по улице Петухова труб - 30 лет, но практика показывает, что они работают не менее 50 лет. При укладке используются современные технологии, и то, что мы видим - подход к обеспечению людей горячей водой по временным сетям, чтобы они могли пользоваться ею во время ремонта, - считаю неким шагом вперед, чего раньше, как правило, не было. В целом мы удовлетворены подходом к реализации работ СГК.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин отметил, что в этом году ремонтные работы идут в объеме почти в два раза большем, чем в прошлом.

- Масштаб работ впечатляет. Потребители этого участка - 11 многоквартирных домов, где проживают 2305 человек, два детских садика, к работе на территории которых предъявляются серьезные требования в плане безопасности ребятишек. Работы ведет подрядчик «ДСК», он должен закончить работы до 15 сентября. По оценке наших специалистов, пока все идет в штатном режиме, - подчеркнул Игорь Кудин.