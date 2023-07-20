«Смотрю - и хочется повторить»: сибирячка создает объемные пряничные шкатулки, граммофоны и самовары

Сибирячка делает очаровательные 3D-пряники. Фото: Елена РЯБОВА.

Пряничные домики, шкатулки, самовары и шахматы - всем этим удивляет жительница Новосибирска Елена Рябова. Женщина загорелась идеей создавать такие съедобные произведения искусства после того, как увидела примеры в интернете. Теперь она сама покоряет вершины кондитерского мастерства и создает выпечку больше не на продажу, а для души.

Первыми появились букеты из зефира. Фото: Елена РЯБОВА

САМОВАР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

- Пряниками я начала заниматься три месяца назад. А еще раньше, с января, делаю зефирные букеты. Был повод - свадьба у племянницы, и я захотела подарить зефирную корзинку. Потом решила создавать к ним пряничные шкатулки. Раньше выпечка меня не интересовала, но потом сильно зацепило то, что из пряников можно делать объемные фигуры. Когда я смотрю на работы именитых мастеров, хочется повторить их. Я пока новичок и не воплощаю собственные идеи, а изучаю техники тех, кто занимается этим давно, - поделилась Елена с КП-Новосибирск.

Создавать сладкие творения Елена начала полгода назад. Фото: Предоставлено Еленой Рябовой

Елена работает в сибирском филиале РТРС. Фото: Елена РЯБОВА

Начинающая мастерица работает в сибирском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети, но мечтала стать технологом пищевой промышленности. И вот нашла такой выход.

На создание одного пряника может уйти несколько дней. Фото: Елена РЯБОВА

Для хобби приходится выкраивать время - печь получается только по вечерам, поэтому на создание одного большого пряника уходит не один день: нужно замесить тесто, выпечь деталь, собрать конструкцию и покрыть ее глазурью.

Граммофон стоил бы 15 тысяч рублей. Фото: Елена РЯБОВА

Съедобный граммофон пришлось создавать около недели, а композицию с самоваром - две недели.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ ПОДАРОК

Сибирячка рассказывает, что расходы на ее увлечение не такие большие, как может показаться. В выпечке она использует обычные продукты: муку, яйца, сахар, шоколад и мед. Единственное, что довольно дорого, - качественные специи.

Самые дорогие ингредиенты в выпечке - специи. Фото: Елена РЯБОВА

- На них экономить нельзя: нужно использовать хорошую корицу, кардамон, имбирь, гвоздику. Зато букет специй не только дает вкус и аромат, но и служит отличным консервантом. И такие пряники могут храниться несколько месяцев и оставаться съедобными, в отличие от магазинных. Что уж туда добавляют, что они так быстро каменеют, я не знаю. Главное, хранить пряники в сухом месте при комнатной температуре: в холодильнике они отсыреют, - объясняет Елена.

Обучающие курсы, которые проходит начинающая мастерица, стоят дороже, чем продукты для пряников! Фото: Елена РЯБОВА

Кроме трат на продукты есть еще траты на знания. Елена купила в рассрочку курс в школе 3D-моделирования объемных пряников, а стоил он почти 20 тысяч рублей.

Сюда можно спрятать конфеты. Фото: Елена РЯБОВА

- Я учусь по урокам Ясмин Бешр, а это классный мастер, неоднократный победитель мировых чемпионатов и золотой призер. Надеюсь в скором времени отточить мастерство и тоже участвовать в серьезных конкурсах, - признается Елена.

Подарок к 23 Февраля. Фото: Елена РЯБОВА

ДЛЯ КОГО ПРЯНИКИ?

Пока о большой прибыли от творчества говорить не приходится. Большая часть съедобной утвари достается семье Елены. Еще часть пряников она раздает друзьям и знакомым. Но помогает и сарафанное радио.

Тут съедобен не только самовар, но и поднос. Фото: Елена РЯБОВА

Сибирячка выставляет некоторые свои творения на продажу в соцсетях, и покупатели находятся. Один объемный пряник стоит 1,5 - 3 тысячи рублей. Но если бы пришлось продать граммофон, он стоил бы все 15 тысяч.

Этот ежик тоже съедобный. Фото: Елена РЯБОВА

И даже автомобиль. Фото: Елена РЯБОВА

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