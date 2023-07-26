ЯВИЖУ: сибиряки шлют слова поддержки бойцам СВО

На праздновании Дня России дети подписывали открытки в поддержку бойцов на передовой. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

По словам директора Центра патриотического воспитания Аллы Данилевской, патриотика - это эмоции, поэтому здесь ищут интересные формы и подходы, которые вызывают эмоциональный отклик. Одним из ярких примеров подобных инициатив стал медиапроект #ЯВИЖУ: своей неординарностью он зацепил и молодежь, и старшее поколение. Центр запустил его в поддержку бойцов СВО еще в начале 2023 года.

- Проект #ЯВИЖУ родился по инициативе молодежи Новосибирской области и реализуется при поддержке Центра патриотического воспитания. В одноименном телеграм-канале художник публикует графические работы, в которых отражает свое восприятие специальной военной операции и ее героев - наших бойцов. Рисунки очень эмоциональные, они вдохновили нас на создание проекта, и мы договорились с автором о сотрудничестве. Так изображения появились на улицах нашего города - на LED-экранах, билбордах: они сопровождают горожан в метро, путешествуют с пассажирами в вагонах электричек, - рассказала «Комсомольской правде» Алла Данилевская.

Рисунки проекта #ЯВИЖУ можно было увидеть на тематической выставке в переходах метро. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В МЕТРО, ЛИФТАХ И НА ОТКРЫТКАХ

Графические изображения проекта #ЯВИЖУ можно было увидеть на тематической выставке в переходе метро «Красный проспект» - «Сибирская», на видеоэкранах в офисных центрах, на стикерах в лифтах многоэтажек. А еще Центр выпустил серию открыток, сюжеты которых обновляются вместе с новыми работами художника. «Любим - значит защитим!», «Возвращайтесь с Победой», «За свой народ, за правду!» - каждое изображение сопровождается жизнеутверждающей надписью, а на обратной стороне любой желающий может написать свои личные слова поддержки и благодарности бойцам СВО.

Открытки с изображениями из телеграм-канала https://t.me/mydrawingdiary очень узнаваемы. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В Новосибирске и районах области открытки раздают волонтеры на массовых мероприятиях: в День России, в День памяти и скорби взрослые вместе с детьми писали на них теплые пожелания нашим ребятам на передовую. Кто-то оставляет открытки себе на память, кто-то передает с посылками своим родственникам и знакомым.

ПИШУТ ЦЕЛЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ

- Проект стал очень популярным, и секрет этой популярности именно в эмоциональном восприятии автором современных событий. Рисунки неординарны по подходу, по подаче материала. Люди видят узнаваемые изображения на улицах города, в соцсетях и приходят к нам: просят открытки для трудовых коллективов, пишут послания целыми предприятиями, организациями, - отметила директор Центра.

Серии открыток регулярно пополняются новыми изображениями. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Такие открытки с пожеланиями - важная эмоциональная помощь: они напоминают бойцам, что их ждут, ценят, в них верят. Подписать открытку можно прямо в Центре патриотического воспитания по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, 38, 2-й этаж. Все послания оперативно отправляются в зону специальной военной операции.

Уточнить подробности можно по телефону +7 (383) 304-74-41.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.