«За кулисами пошла кровь, которую никак не могли остановить»: 10-летняя танцовщица из Новосибирска борется с редким заболеванием крови

Третьеклассница неожиданно заболела апластической анемией. Фото: Предоставлено Ольгой Савиновой

В Новосибирске 10-летняя отличница Маша Савинова участвовала в танцевальном конкурсе, но перед выходом на сцену у девочки пошла кровь из носа. Кровотечение не останавливалось, и ребенок попал в больницу. Врачи поставили страшный диагноз: «апластическая анемия». Раньше эта болезнь считалась приговором, но сегодня девочку можно вылечить. Победить страх Маше помогли песни Цоя: в палате Маша поет про группу крови и ждет перелета в московский центр имени Дмитрия Рогачева. Родители попросили о помощи и объявили сбор на авиабилеты.

Маша с первого класса была круглой отличницей. Фото: Предоставлено Ольгой Савиновой

ПЕРЕВОЛНОВАЛАСЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ?

Третьеклассница Маша Савинова с раннего детства отличалась хорошей памятью и сообразительностью: едва научившись говорить, стала учить стихи и песни Пушкина, Лермонтова и казахского поэта Абая Кунанбаева. Сейчас она может прочитать стихотворение и через 5 минут рассказать наизусть. С первого класса была круглой отличницей, а после уроков танцевала со школьным коллективом и ездила на соревнования по русским народным танцам.

Девочка занималась танцами, однажды перед выходом на сцену у нее пошла кровь. Фото: Предоставлено Ольгой Савиновой

- С 3 лет у Маши были носовые кровотечения, но это случалось редко. Ее обследовали гематологи и лоры, говорили: «слабые сосудики в носу, это наследственное». Мы следили за уровнем гемоглобина, он был в пределах нормы. Все было в порядке, но в апреле дочка стала жаловаться на слабость и головокружение после танцев, - рассказала КП-Новосибирск мама Ольга Савинова. - В июне был отчетный концерт, перед выходом на сцену у дочки пошла кровь из носа, ее никак не могли остановить, и выступление Маша смотрела из зала.

После этого случая у девочки 3 ночи подряд по полчаса шла кровь из носа. Мама забила тревогу и повезла дочку в больницу. На теле ребенка стали появляться синяки, за месяц уровень тромбоцитов в крови упал в 5 раз. Машу госпитализировали в Новосибирскую областную больницу, где поставили страшный диагноз: «апластическая анемия».

Почти месяц Маша не могла вставать. Сейчас ей предстоит пересадка костного мозга. Фото: Предоставлено Ольгой Савиновой

МАШУ СПАСЕТ БРАТ

Врачи говорят, раньше этот диагноз считали приговором, но теперь анемию лечат с помощью лекарств или пересадки костного мозга. Маша Савинова почти месяц провела в постели, но после переливаний крови ей стало лучше. Последние 5 дней у нее хорошее настроение, появился аппетит.

- Маша постоянно под капельницей, ей страшно и неуютно лежать одной в изоляторе. На фоне приема препаратов у нее сильно болели ножки. Дочка весь год слушала песни Цоя, группу «Кино». Стимул - вытерпеть болезненные процедуры, выстоять и вылечиться, несмотря ни на что. У младшего брата уже брали кровь - он стопроцентно подходит как донор костного мозга. Сейчас мы едем в московский НМИЦ имени Дмитрия Рогачева на исследование, где нам скажут, что нужно делать дальше, - сообщила мама Ольга.

«Звезда по имени Солнце» группы «Кино» стала любимой песней школьницы в больнице. Фото: Предоставлено Ольгой Савиновой

Лучшая подружка Маши, одноклассники, педагоги дарили книги, приносили гостинцы. Болезнь сильно изменила жизнь семьи: мама легла в больницу с дочкой, а к младшему брату срочно приехала бабушка из Казахстана. Отец, работник автосервиса, попросил помощи в благотворительном фонде «Защити Жизнь», там объявили сбор на авиабилеты для перелета в московский НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Уважаемые читатели, если вы хотите помочь Маше, можете сделать это через сайт фонда.

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