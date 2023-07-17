«Река - мой соавтор»: сибирячка создает уникальные игрушки и скульптуры из обломков дерева

Обычные деревяшки превращаются в произведения искусства. Фото: Мария ШИФ

Мокрый кусок дерева, прибитый к берегу: что в нем может быть интересного? Для многих это просто мусор, а художник разглядит необычный образ. Видит их и блогер Мария Шиф из Новосибирска. Ее хобби - дрифтвуд-арт - создание игрушек и скульптур из топляка.

В кусках дерева автор видит образы животных. Фото: Мария ШИФ

Мария живет на ОбьГЭС, занимается сапбордингом, а потому очень много времени проводит на берегу, наблюдая, как волны водохранилища выносят на песок куски дерева причудливой формы. Одна из них впоследствии станет зайцем, другая - лосем, третья - совой или манулом.

В творчестве помогают два биологических образования. Фото: Мария ШИФ

- У меня в голове много образов диких животных. В детстве я читала много произведений писателей-натуралистов, смотрела передачи о животных, выписывала журналы - в общем, все, что было доступно. У меня два биологических образования: эколог и ветеринар, поэтому хорошая насмотренность в этой сфере. Всю жизнь рисую, хотя не имею художественного образования, - рассказала Мария КП-Новосибирск.

Отличное воображение - тоже хороший помощник. Фото: Мария ШИФ

Таким творчеством сибирячка занялась спонтанно. До этого делала украшения, а дерево использовала в качестве фона для предметной съемки. Однажды 2 года назад, прогуливаясь по берегу, Мария увидела в кусках затопленной деревяшки очертания кота. Она решила добавить в него красок - и так родилось первое творение.

Впервые в деревяшке девушка увидела образ кота. Фото: Мария ШИФ

- Я показала подписчикам, которые смотрели украшения. Им очень понравилось. Кота я назвала Назаром и подумала, что, раз есть кот, ему нужна рыба. Рыбка получилась живая и с характером - камбала Клава. Опять понравилась! Так я не заметила, как постепенно стала находить деревяшки и создавать из них персонажей, - говорит художница.

А потом стали рождаться и другие персонажи. Фото: Мария ШИФ

Мастера дрифтвуд-арта в основном делают из топляка фигурки на морскую тему: прибрежные домики, маячки, китов. Уже сама тематика выгодно отличает творчество Марии.

Впрочем, и китов она тоже может смастерить. Фото: Мария ШИФ

Игрушки на морскую тематику также есть. Фото: Мария ШИФ

- Некоторые создают и анатомические скульптуры животных, но сборные. Я тоже делаю скульптуры, но создание персонажей из монолитных кусков - такого я ни у кого не видела, - делится Мария.

Так умеют улыбаться только белухи. Фото: Мария ШИФ

Есть у сибирячки позиция: использовать деревянные фрагменты только в первозданном виде. Нужны только краски и кисти. По тому же методу она собирает и скульптуры: даже если они состоят из нескольких частей, ни одну из них она не меняет инструментами.

Заяц Роланд собран из нескольких кусков. Фото: Мария ШИФ

Единственное исключение - укоротить размер лапок у будущего персонажа, чтобы они были одинаковой длины. И окрашена у арт-объектов только тыльная сторона.

Харизматичный лось Осип перед свиданием - главная звезда. Фото: Мария ШИФ

Еще интересный факт: у всех мультяшных персонажей есть имена: лоси Осип и Сокжой, кот Дымка, заяц Роланд, казуар Казимир.

Кот Дымка. Фото: Мария ШИФ

Казуар Казимир. Фото: Мария ШИФ

И даже есть манул Снежинка! А у диких реалистичных животных имен нет.

Манула Снежинку тоже увековечили в дереве. Фото: Мария ШИФ

Под Новый год Марии захотелось возобновить традицию сюжетной елочной игрушки. Из дерева они получаются легкие, оригинальные и экологичные. Отличный подарок близким и друзьям.

Вот такая игрушка на елку - деловая ворона в туфлях. Фото: Мария ШИФ

- Река - мой соавтор, так что и дизайн каждой игрушки уникален, это как снежинка, - говорит Мария.

Кот в сапогах. Фото: Мария ШИФ

А этот арт-объект называется «Хорошие новости». Фото: Мария ШИФ

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