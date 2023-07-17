Свалки, ямы вместо канализации и опасное озеро: как живут люди за новым спорткомплексом «Локомотив-Арена»

Такая картина почти в самом центре города. Фото: Андрей МАНОХИН

Новые кварталы Новосибирска, бывает, сменяются бараками, а благоустроенные дворы - зонами, где печи до сих пор топят углем. Причем старые, покосившиеся избы - удел не только периферии.

Спорткомплекс «Локомотив-Арена» возвели рядом с деловым центром города. Но, как часто бывает в Новосибирске, территория за этим знаковым объектом далека от благоустроенности. Подробнее - в материале «КП» - Новосибирск».

Старые, покосившиеся избы - удел не только периферии. Фото: Андрей МАНОХИН

ЗАРОСШИЙ УГОЛОК

Когда около пересечения Ипподромской магистрали и улицы Фрунзе стали строить волейбольный центр, казалось, частному сектору выпала удача.

Раз уж такой объект строят, значит, и вокруг порядок наведут, полагали местные жители. Это был 2020 год, и тогда на зону за спорткомплексом особое внимание обратил губернатор.

- Нужно благоустроить прилегающую территорию, есть задачи по развитию транспортной инфраструктуры и, конечно же, большой комплекс организационных вопросов, - сказал Андрей Травников, открывая спорткомплекс.

Разумеется, люди нуждались в переселении и раньше. Но вот вопрос поднял уже глава региона. Появилась надежда.

Однако пожелания губернатора все еще не дождались воплощения. Спустя уже 3 года территория так и остается заброшенной. За «Локомотив-Ареной» стоят ветхие избы и разрастаются свалки.

Ветхие дома и бурьян встречают нас сразу за «Локомотив-Ареной». Фото: Андрей МАНОХИН

Заходя в частный сектор, оказываемся на вполне зеленой улице. В другом месте такое определение означает наличие газонов, постриженных кустарников… В нашем случае «зеленая» означает заросшая. Вдоль хлипких (вот-вот развалятся) заборов растет очень похожая на коноплю трава. Да так уверенно растет, что кое-где возвышается над оградами.

В какой-то момент может показаться, что дома заброшены, но мы видим признаки жизни. Вот во дворе сушится белье, вот загромыхала цепью и принялась с хрипотцой лаять собака, вот на крыльце стоит хозяин.

- Я давно уехал бы - надо взнос на ипотеку накопить. Может, получится в следующем году, - говорит он, когда представляемся журналистами.

- Так можете продать дом, вот вам и взнос.

- Да? Ну отлично. Купишь? Много заплатишь?

Вопросы, разумеется, риторические. Что мы, что кто-то другой на такой «оазис» вряд ли позарится.

Даже собаки здесь выглядя угрюмо. Фото: Андрей МАНОХИН

НА ЧЕМОДАНАХ

Дощатые стены местных сараев давно почернели от времени, с гаражей облезает краска. Заборы - особый вид «искусства». Словно обгрызены и не везде способны держать строй. Отдельные доски покинули ряды - на их месте зияют дыры.

Завязался у нас спор с местной пенсионеркой. Говорим, мол, от жильцов ведь многое зависит - неужели отремонтировать не могут? Вырвать сорняки, подкрасить, вбить гвозди куда нужно под силу ведь?

Встречаются дома с «интересными» архитектурными решениями - например, с балконом без выхода на него. Фото: Андрей МАНОХИН

- Да мы же не знаем, сколько здесь жить будем. Говорили, что расселят. Думали, что вот-вот уже… Никто не хочет вкладываться, если снесут все, - рассуждает женщина. - И что толку тут шебуршиться, что-то делать… Рядом все равно помойки.

Есть в этих местах коттеджи - ухоженные дома. И это даже усиливает контраст с соседствующими лачугами.

УТЯТА СРЕДИ ХЛАМА

Не сравнить даже с глухой деревней. В деревне тоже стоят старые избы. Но они не обложены свалками. Да во многих деревнях есть и газ, и все востребованные коммуникации.

- У вас какое отопление? - спрашиваем женщину лет пятидесяти.

- Печка.

- А канализация есть?

- Ну, ямы есть. Сами копаем.

- А расселение вам обещают?

- Да мы его уже сколько ждем… Может, вы что-нибудь знаете?

Есть в этом «микрорайоне» достопримечательность - озеро. По сути это наполненный водой карьер. По нему, кстати, плавают утки, есть даже малыши-утята. Сюда не только приходят местные, но, бывает, подъезжают люди из других районов. Видят на карте озеро - интересуются…

Утки с утятами тоже живут в мусоре.

Но потом разочарованно уезжают: водоем заброшен и кажется опасным. Опасно, скорее всего, не только купаться (это и запрещено), но и слишком самоуверенно разгуливать. Берег кое-где слишком крут, а в иных местах по периметру не продраться среди густых зарослей.

- Смотри, кто-то утонул… Одна рубашка осталась, - отвешивает черную шутку подросток, показывая на воду. Там действительно виднеется одежда.

В воде озера можно найти разный хлам, даже чью-то рубашку. Фото: Андрей МАНОХИН

А на берегу видны остатки «роскоши» - пустые пластиковые бутылки, битое стекло, грязный полиэтилен… Даже весьма скромным эстетическим запросам озеро явно не отвечает.

РЕНОВАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ?

Среди жителей ходят разговоры о возможном расселении. Но они похожи на обсуждение новосибирского метро. То говорят, вот-вот, мол, впереди - продолжение веток, новые станции. То, напротив, совсем другая повестка: в ближайшее время ничего не будет, не ждите.

Впрочем, перспективы этих мест действительно стремительно меняются: некоторое время назад власти включили их в планы комплексного развития территорий. Мэрия разработала документацию для уникального проекта. Затем по замыслу должен был прийти застройщик, построить новый квартал вместо бараков, обустроить территорию. То же озеро привести в порядок.

Почти вся территория за «Ареной» пока напоминает свалку. Фото: Андрей МАНОХИН

И вот аукцион состоялся, победитель был выбран. Но работы до сих пор не начались: не допущенный к аукциону конкурент пожаловался на конкурс, и УФАС выдало предписание отменить его результаты. Департамент строительства и архитектуры еще раз отсмотрел документы конкурса и пришел к выводу: все законно.

Заместитель мэра Алексей Кондратьев подчеркивает, что заключить договор на комплексное развитие территории важно как можно скорее.

- Это нужно в 2023 году и для города, и для строительства, которое ведется рядом. Мы очень долго шли к этой площадке. Задача появилась после ввода в эксплуатацию волейбольного центра, и она в том, чтобы привести территорию в порядок. Уже в сентябре все вопросы могут быть разрешены, - заявил вице-мэр на недавней пресс-конференции в ТАСС.

По словам заместителя мэра, который также возглавляет строительный департамент, проект реновации за спорткомплексом исследовался судами 2 года и устоял. Теперь есть застройщик, готовый действовать.

- 1,5 миллиарда рублей - ориентировочная стоимость расселения. Стоимость благоустройства прибрежной территории - до 300 миллионов рублей. Проектные и подготовительные работы потребуют еще около 200 миллионов рублей. Только после этого дело дойдет до нового строительства, - делится расчетами компания «Комфорт», которая победила в аукционе и готова вкладывать деньги и благоустраивать территорию.

Спортивный объект всероссийского международного значения явно достоин другого окружения. Фото: Андрей МАНОХИН

Настаивать на легитимности прошедшего аукциона мэрии теперь приходится через суд. Впереди - разбирательство в арбитраже.

Суд, конечно, расставит все по своим местам. Но вот для жителей это может вылиться в долгие-долгие месяцы ожидания. Получается, реновация откладывается, а люди стали заложниками ситуации?