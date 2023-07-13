Виноваты дети или учителя? 35% новосибирских школьников не смогли с первого раза сдать ОГЭ по математике

Дети заваливают математику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девятиклассники Новосибирской области повально не справляются с обязательным экзаменом по математике. ОГЭ по этому предмету завалили 35% учеников - это те, кто получил двойку при первой попытке. А 14% не сдали и со второй. Пересдавать экзамен они будут осенью.

Всего двоечников оказалось 4300 человек. А отличников - на порядок меньше, только 2500. А это 8%. Результаты обеспокоили не только ребят, их родителей и учителей, но и минобр.

«НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ»

Почему такой разрыв? Математика - один из самых сложных предметов. Например, разрыв между двоечниками и отличниками на ОГЭ по русскому языку совсем другой: завалили экзамен в первой волне только 3,82%, а на высший балл написали 24,47%.

При этом спрос на репетиторов с каждым годом растет. Без их помощи к важному этапу - поступлению в десятый класс или вуз - готовятся, наверное, уже единицы школьников.

- Уровень подготовки в школах падает, так как там не хватает специалистов, а зарплаты непривлекательны для того, чтобы задержаться в качестве учителя. Занятия часто проводятся спустя рукава, носят лишь формальный характер, а дети остаются без знаний. Такая тенденция наблюдается по всей стране, Новосибирск лишь статистически немного хуже, - прокомментировал КП-Новосибирск репетитор по математике, физике и информатике Никита Балакирев.

К слову, и родители объясняют завалы тем, что детей плохо готовят на уроках. Мол, для учителя важно пройти учебник, а не натаскать учеников на решение сложных задачек из пособий. Правда, и репетиторы в таком случае не гарант успешной сдачи.

- В нашей школе с первого раза не сдали математику почти 40% учеников. Причина, на мой взгляд, в низкой квалификации педагогов, в отсутствии какой-либо системы именно в подготовке к ОГЭ. Учителя гонят по программе 9-го класса, но к экзамену не готовят. И такое не первый год. Дети идут на ОГЭ, даже не зная, как браться за вторую часть, и первую решают с трудом. Учителей по математике надо переобучать, повышать их квалификацию и достойно организовывать экзамен. На подготовке к ОГЭ проводят консультации, но в нашей школе их было всего две. Если нет тандема «репетитор - преподаватель» в школе, то результата не будет. Но печально, что почти весь класс занимается с репетиторами и при этом столько детей завалили экзамен, - поделилась с КП-Новосибирск мама одной из девятиклассниц.

«БУДЕМ ВЫЯСНЯТЬ»

В министерстве образования Новосибирской области отметили, что в целом по большинству предметов на ОГЭ результаты улучшились. Но все же завал по математике вызвал неприятное удивление.

- Я не берусь судить о причинах. Факт в том, что дети не справляются с заданиями. Идет глубокий анализ всех работ, будем выяснять. На съезде сотрудников образования в августе мы все расскажем, - пояснил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Ранее на пресс-конференции министр заявлял, что для решения проблемы нужно нестандартно подходить к обучению подростков, а также отправлять педагогов на курсы повышения квалификации.

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