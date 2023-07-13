Авиашоу в Мочище 2023: дата, программа и состав участников

В 2023 году авиашоу пройдет 30 июля.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Авиашоу в Мочище 2023 года «Виват, Россия!» станет главным событием этого лета не только для Новосибирской области, но и для соседних регионов. Рассказываем, что интересного будет в программе, кто в ней участвует и как добраться до аэродрома.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Всех желающих ждут 30 июля на аэродроме Мочище, это в 16 километрах от Новосибирска. Как добраться из Новосибирска до Мочище - смотрите ниже.
Зрители увидят и современную, и ретротехнику.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
ПРОГРАММА АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2023
В прошлом году в авиафестивале участвовали 80 самолетов. Столько же планируется и в этом. Нас ждут показательные выступления авиационной пилотажной группы «Русь» из Вязьмы и женской эскадрильи «Барсы», одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации, а также авиации общего назначения. На раритетной технике разных лет выступят мастера. Не обойдется и без завораживающих прыжков парашютистов.
Точное расписание программы пока еще разрабатывается.
Посмотреть на фигуры пилотажа можно абсолютно бесплатно.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ
Вход на аэродром свободный. Потратиться нужно только на дорогу и на покупки в кафе и сувенирных лавках. Обычно на фестивале есть летние кафе, где можно купить напитки и перекус: цены примерно такие же, как и в магазинах.
В прошлом году пришло больше 100 тысяч человек. В этот раз ожидается не меньше.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
КАК ДОБРАТЬСЯ
Быстрее всего можно добраться на автомобиле через Северный обход. Рядом с аэродромом есть платная парковка на 3000 мест. Стоимость парковочного места - 100 рублей за весь день.
Однако выезжать придется заранее, и, скорее всего, вы простоите в многокилометровых пробках, как было на прошлых фестивалях. Поэтому 30 июля специально будет запущен дополнительный общественный транспорт.
Муниципальные автобусы
До аэродрома идут автобусы № 130, 189 и 189л от остановки «Учительская». Стоимость проезда на автобусах № 189 и 189л - 30 рублей, на автобусе № 130 - 35 рублей.
Электрички
- От станции Новосибирск-Главный - 40 рублей, льготный билет - 20 рублей.
- От о. п. Гагаринская, Плехановская, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная, Юбилейная - 30 рублей, льготный билет - 15 рублей.
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