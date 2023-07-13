Фестивали в июле и августе 2023 в Новосибирской области: когда пройдут, где отдохнуть

Лето - идеальное время, чтобы выехать на фестиваль за город. Фото: «Город Солнца»

Лето в самом разгаре, и нужно столько всего успеть! Повеселиться под музыку на пляжных вечеринках, посмотреть на самолеты, сразиться на мечах и пройти увлекательные квесты. Какие фестивали ждут в июле и августе 2023 в Новосибирской области - в нашей афише.

DEVIL'S PARTY (18+)

Фестиваль ежегодно проводит мотоклуб Devil Angels. Фото: Виктория АСТРЕЛИНА

Где: Поляна проведения бардовского фестиваля «АкБард» (г. Бердск, Речкуновская зона отдыха)

Когда: с 14 по 16 июля

Что будет: живая музыка, фирменный шашлык и каша на костре. Условия проживания - походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку и отвлечься от трудовых будней.

Цены: вход свободный

Как добраться:

- из Новосибирска - автобус № 211 (Общественный торговый центр - ДОЦ «Тимуровец»)

- из Бердска - автобус № 9 (Ул. Горького - ДОЦ «Тимуровец»)

- из Искитима - автобус № 112 (Ж/д вокзал - с. Морозово)

«ГОРОД СОЛНЦА» (6+)

Где: База отдыха «Пичугово» (с. Новопичугово, Ордынский район)

Когда: с 28 по 30 июля

Что будет: «Города Солнца» - это место, где индийские шатры мирно соседствуют с юртами кочевников и пирамидами, у костра вместе собираются славянские красавицы, бесстрашные рыцари, сказители северных народов, восточные танцовщицы и путники дальних земель. Традиционно на фестивале организуют пять площадок: Севера, Юга, Запада и Востока, а последняя - площадка Будущего. Участники могут арендовать домик или жить в кемпинге. В программу включено трехразовое питание, сцена с музыкантами и концертами.

Цены:

- тариф «Детский»: 600 руб./день, 1200 руб./3 дня

- тариф «Взрослый»: 1000 руб./день, 2300 руб./3 дня

Как добраться: на автомобиле. Также организаторы фестиваля предлагают трансфер туда и обратно от ст. м. «Речной вокзал» до базы отдыха «Пичугово» (700 руб./чел.)

GET IT LOW (18+)

Где: БЦ «Ритм» (ул. Кутателадзе, 4г)

Когда: 29 июля

Что будет: Автолюбители со всей Новосибирской области и других регионов России съезжаются на фестиваль, чтобы показать всем свой проект сборки автомобиля и оценить работу других участников. У всех машин должна быть заниженная подвеска (на что и намекает название фестиваля). Здесь можно будет увидеть десятки тюнингованных автомобилей в идеальном состоянии, пообщаться с их владельцами и устроить фотосессию на весь день.

Цены: 350 руб., для детей до 7 лет вход свободный

Как добраться:

- автобусы № 52, 52к (ост. «Инженерная»)

- маршрутки № 7, 52 (ост. «Инженерная»)

«РОК-ВОЛНА» (16+)

Первый в городе фестиваль, проходящий на теплоходе. Фото: Вячеслав КРЕСТОВ

Где: пристань Речного вокзала

Когда: 19 августа

Что будет: Первый в городе фест, проходящий прямо на воде, на теплоходе, идущем по Оби, в течение 3 часов. Музыкальными участниками станут бердская и новосибирская группы «Мирный воин» и «Жажда».

Цены: 2000 руб.

Как добраться:

- автобусы № 5, 6, 39, 44, 234 (ост. «Восход»)

- троллейбусы № 7, 8 (ост. «Восход»)

- маршрутки № 18, 63 (ост. «Восход»)

- трамвай № 13 (ост. «Речной вокзал»)

- ст. м. «Речной вокзал»

«ГОНКА ГЕРОЕВ» (18+)

Где: Полигон НВВКУ

Когда: 26 августа

Что будет: Крутой забег с препятствиями, где можно проверить свои силы, выносливость и даже побороть страхи. 10 километров увлекательной трассы и больше 30 препятствий, которые проверят вас на прочность.

Цены: от 2600 руб.

Как добраться:

- автобус № 139 (ост. «Развилка»)

«КНЯЖИЙ ДВОР» (6+)

Эпичные бои на мечах, как в старые времена, - главная фишка «Княжьего двора». Фото: Алена КУЛЕШОВА

Где: Парк «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)

Когда: с 26 по 27 августа

Что будет: «Княжий двор» пройдет в Новосибирске уже в девятый раз! Масштабный фестиваль для любителей исторической реконструкции, боев в рыцарских латах, старинных ремесел и танцев. Даже если вы не собираетесь участвовать в поединках, все равно откроете для себя много интересного: можно побывать в настоящей кузнице, научиться ткать на станке и выводить готические буквы, послушать лекции от историков и купить птичьи черепа как сувенир.

Цены: вход свободный

Как добраться:

- автобус № 95 (ост. «ПКиО Заельцовский»)

- маршрутки № 19, 25, 28 (ост. «ПКиО Заельцовский»)

Можно также добраться с пересадкой на остановках «Метро «Заельцовская» и «Площадь Калинина». До них ходит следующий транспорт:

- автобусы: № 5, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 42, 53, 64, 75, 97, 106, 119, 289, 1702, 1705

- маршрутки: № 19, 28, 30, 34, 45, 72, 73, 87, 311, 328

- троллейбус № 24

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