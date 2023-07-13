Фестивали в июле и августе 2023 в Новосибирской области: когда пройдут, где отдохнуть

Лето - идеальное время, чтобы выехать на фестиваль за город. Фото: «Город Солнца»
Лето в самом разгаре, и нужно столько всего успеть! Повеселиться под музыку на пляжных вечеринках, посмотреть на самолеты, сразиться на мечах и пройти увлекательные квесты. Какие фестивали ждут в июле и августе 2023 в Новосибирской области - в нашей афише.
DEVIL'S PARTY (18+)
Фестиваль ежегодно проводит мотоклуб Devil Angels. Фото: Виктория АСТРЕЛИНА
Где: Поляна проведения бардовского фестиваля «АкБард» (г. Бердск, Речкуновская зона отдыха)
Когда: с 14 по 16 июля
Что будет: живая музыка, фирменный шашлык и каша на костре. Условия проживания - походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку и отвлечься от трудовых будней.
Цены: вход свободный
Как добраться:
- из Новосибирска - автобус № 211 (Общественный торговый центр - ДОЦ «Тимуровец»)
- из Бердска - автобус № 9 (Ул. Горького - ДОЦ «Тимуровец»)
- из Искитима - автобус № 112 (Ж/д вокзал - с. Морозово)
«ГОРОД СОЛНЦА» (6+)
Где: База отдыха «Пичугово» (с. Новопичугово, Ордынский район)
Когда: с 28 по 30 июля
Что будет: «Города Солнца» - это место, где индийские шатры мирно соседствуют с юртами кочевников и пирамидами, у костра вместе собираются славянские красавицы, бесстрашные рыцари, сказители северных народов, восточные танцовщицы и путники дальних земель. Традиционно на фестивале организуют пять площадок: Севера, Юга, Запада и Востока, а последняя - площадка Будущего. Участники могут арендовать домик или жить в кемпинге. В программу включено трехразовое питание, сцена с музыкантами и концертами.
Цены:
- тариф «Детский»: 600 руб./день, 1200 руб./3 дня
- тариф «Взрослый»: 1000 руб./день, 2300 руб./3 дня
Как добраться: на автомобиле. Также организаторы фестиваля предлагают трансфер туда и обратно от ст. м. «Речной вокзал» до базы отдыха «Пичугово» (700 руб./чел.)
GET IT LOW (18+)
Где: БЦ «Ритм» (ул. Кутателадзе, 4г)
Когда: 29 июля
Что будет: Автолюбители со всей Новосибирской области и других регионов России съезжаются на фестиваль, чтобы показать всем свой проект сборки автомобиля и оценить работу других участников. У всех машин должна быть заниженная подвеска (на что и намекает название фестиваля). Здесь можно будет увидеть десятки тюнингованных автомобилей в идеальном состоянии, пообщаться с их владельцами и устроить фотосессию на весь день.
Цены: 350 руб., для детей до 7 лет вход свободный
Как добраться:
- автобусы № 52, 52к (ост. «Инженерная»)
- маршрутки № 7, 52 (ост. «Инженерная»)
«РОК-ВОЛНА» (16+)
Первый в городе фестиваль, проходящий на теплоходе. Фото: Вячеслав КРЕСТОВ
Где: пристань Речного вокзала
Когда: 19 августа
Что будет: Первый в городе фест, проходящий прямо на воде, на теплоходе, идущем по Оби, в течение 3 часов. Музыкальными участниками станут бердская и новосибирская группы «Мирный воин» и «Жажда».
Цены: 2000 руб.
Как добраться:
- автобусы № 5, 6, 39, 44, 234 (ост. «Восход»)
- троллейбусы № 7, 8 (ост. «Восход»)
- маршрутки № 18, 63 (ост. «Восход»)
- трамвай № 13 (ост. «Речной вокзал»)
- ст. м. «Речной вокзал»
«ГОНКА ГЕРОЕВ» (18+)
Где: Полигон НВВКУ
Когда: 26 августа
Что будет: Крутой забег с препятствиями, где можно проверить свои силы, выносливость и даже побороть страхи. 10 километров увлекательной трассы и больше 30 препятствий, которые проверят вас на прочность.
Цены: от 2600 руб.
Как добраться:
- автобус № 139 (ост. «Развилка»)
«КНЯЖИЙ ДВОР» (6+)
Эпичные бои на мечах, как в старые времена, - главная фишка «Княжьего двора».
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Где: Парк «Заельцовский» (ул. Парковая, 88)
Когда: с 26 по 27 августа
Что будет: «Княжий двор» пройдет в Новосибирске уже в девятый раз! Масштабный фестиваль для любителей исторической реконструкции, боев в рыцарских латах, старинных ремесел и танцев. Даже если вы не собираетесь участвовать в поединках, все равно откроете для себя много интересного: можно побывать в настоящей кузнице, научиться ткать на станке и выводить готические буквы, послушать лекции от историков и купить птичьи черепа как сувенир.
Цены: вход свободный
Как добраться:
- автобус № 95 (ост. «ПКиО Заельцовский»)
- маршрутки № 19, 25, 28 (ост. «ПКиО Заельцовский»)
Можно также добраться с пересадкой на остановках «Метро «Заельцовская» и «Площадь Калинина». До них ходит следующий транспорт:
- автобусы: № 5, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 42, 53, 64, 75, 97, 106, 119, 289, 1702, 1705
- маршрутки: № 19, 28, 30, 34, 45, 72, 73, 87, 311, 328
- троллейбус № 24
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