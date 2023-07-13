Полезен для кровообращения и заставляет вспомнить о маме: врачи объяснили пользу игрушки Гусь-Обнимусь

Гусь-Обнимусь оказался не только популярной, но и полезной игрушкой. Фото: Виктория ПАВЛИЧЕНКО

Игрушка Гусь-Обнимусь пользуется безумной популярностью в России. Гусей покупают и взрослые и дети, выкладывают с ними фото, спят в обнимку. КП-Новосибирск узнала у ортопедов, не вредит ли сон с такой игрушкой позвоночнику и осанке, а психолог объяснила, почему нам так хочется обнять мягкого гуся.

БЕРУТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Минутка истории. Гусь-Обнимусь пришел в нашу жизнь из компьютерной игры. Там он далеко не милашка. Птица живет в английской деревушке и нарушает все законы Уголовного кодекса: ворует, бьет людей и разрушает все, что есть на его пути. Вандал, не иначе.

Но молодежи безразлично криминальное прошлое гуся - в магазинах возле полок с плюшевой игрушкой не утихает ажиотаж. Ценник не сильно кусается и зависит от размера птицы, в среднем от 500 до 1000 рублей.

- Чаще всего гуся выпрашивают себе дети у родителей. Взрослые тоже берут, причем самых больших, - поделилась с КП-Новосибирск продавщица в одном из магазинов. - Кто для себя покупает, кто в подарок ищет. Разные запросы у людей.

ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ШЕИ И ПСИХИКИ

В большинстве случаев хозяева игрушки берут ее на ночь к себе под одеяло и засыпают. Правильно делают, даже врачи это рекомендуют.

- Для позвоночника такой сон полезен. При лежании на боку происходит нарушение кровообращения нижних конечностей из-за скрещивания ног. Если подкладывать подушку-игрушку между колен, то кровоток будет более интенсивный и ничто не будет ему препятствовать, - объяснил КП-Новосибирск Михаил Коротеев, врач - травматолог-ортопед.

По словам медика, гусь полезен и людям с шейным остеохондрозом: подкладываете плюшевую игрушку под голову и спите спокойно.

А психологи считают, что, обнимая мягкую игрушку, мы вспоминаем материнскую любовь и заботу.

- Игрушка представляет собой «переходный объект». В то время, когда ребенок отрывается от матери, его ощущения тепла, любви переносятся на сторонние предметы. Например, на плюшевую игрушку. Когда дети идут в сад, они берут ее с собой. Мы вырастаем, но этот опыт остается с нами. Поэтому, когда мы видим большую плюшевую игрушку, некоторым интуитивно хочется ее обнять и вспомнить материнскую любовь и заботу, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Деревяга, клинический психолог.

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