«Говорили, наше мнение ничего не значит»: из новосибирской школы № 82 за полгода уволились 12 учителей

Новое руководство школы не нашло общий язык со старой командой педагогов. Фото: Предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

В новосибирской школе № 82, которая также известна под названием Центр «Развитие», грянул скандал. Учителя, прежде всего молодые, массово уходят после того, как в заведении поменялось руководство. В 2021 году эту школу признали лучшей во всей стране, а ее директора Елену Минаеву - директором года. Но в ноябре 2022 года она уволилась из-за переезда, а на ее место назначили исполняющую обязанности Ольгу Прасолову. Тогда и началась текучка.

- В эту школу я пришла сразу после университета. Два года были прекрасные условия: и курсы повышения квалификации, и наставническая поддержка, и стимулирующие выплаты. Когда возникали трудности, руководитель Елена Владимировна всегда приходила на помощь. Шли к нам в школу и другие молодые специалисты с большим желанием, с горящими глазами. Мы участвовали в конкурсах, повышали статус школы, создавали ее бренд, - рассказала КП-Новосибирск учитель английского языка Юлия Воронкова.

Но, по словам собеседницы, с приходом нового руководства все начало меняться. Ольга Прасолова пришла в школу сначала как заместитель директора по воспитательной работе. После ухода Елены Минаевой она стала также и. о. директора. А параллельно еще работает учителем физики.

- Сначала она подстраивалась, но чем дольше работала, тем больше принимала решения, которые, на мой взгляд, не шли школе на пользу. С августа 2022 года я получила новую должность - советник директора по воспитательной работе. Работала на полставки со своим коллегой, и на нас возлагали много обязанностей, которые мы не должны были выполнять. Это должны быть обязанности Ольги Анатольевны. Мы постоянно оставались на работе до 8 часов вечера, потому что хотели приносить школе благо и привыкли к поддержке. Но Ольга Анатольевна к вопросам и замечаниям относилась пренебрежительно либо даже отсутствовала на работе, обратиться было не к кому. В итоге устали и физически, и морально, - говорит Юлия Воронкова.

С декабря, по словам учителя, на недовольных молодых педагогов начали давить. Саму Юлию новая и. о. директора грозилась лишить классного руководства:

- В мае начались серьезные репрессии после того, как к нам пришел начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев. Он спросил у коллектива напрямую, как нам Ольга Анатольевна. Многие высказались за, но многие и против. Были те, кто отмолчался: возможно, испугались последствий. После этой встречи она каждого сотрудника индивидуально вызывала к себе и всем, кто был против, говорила: «На следующий год нет часов». Или: «Мы с вами не в одной команде».

НЕ ПУСТИЛИ НА ВЫПУСКНОЙ

Крайним моментом для Юлии стало то, что под конец года ей запретили идти на вечер в классе, который она выпускала в первый раз:

- Все директора обязаны подавать информацию в департамент обо всех выпускных, которые проходят вне школы. Она написала в департамент, что была не в курсе, когда и где будет выпускной, хотя прекрасно это знала. Родители хотели пригласить на праздник учителей. Но и. о. директора выпустила приказ, в котором было написано, что классным руководителям и предметникам запрещено посещать какие-либо мероприятия вне школы.

Выступили против нового руководства и другие педагоги. Напарник Юлии на должности советника по воспитательной работе учитель английского языка Павел Федоров сообщил на своей странице, что, кроме него, Ольга Прасолова вынудила уйти как минимум семерых учителей.

- Среди методов общения с молодыми педагогами она выбирает повышение голоса, позволяет себе использовать формулировки «Будет так, как я сказала», «Ваше мнение не имеет значения», «Все уже решено без вас и за вас». Угрожает невыплатой зарплаты, манипулирует стремлением молодых педагогов к развитию (дословно мнение учителя, которое он изложил в соцсетях. - Ред.). И. о. директора очень чувствительно относится к любой инициативе и всегда реагирует очень остро, местами агрессивно и смотрит на все свысока. Мы в одиночку с Юлией Воронковой разрабатывали рабочую программу воспитания школы и календарный план воспитательной работы. Все документы полностью устраивают классных руководителей и саму и. о. директора, ведь там стоит исключительно ее подпись. При этом в ее глазах я почему-то стал некомпетентным педагогом, - написал Павел Федоров.

В июне учителя и родители направили жалобы губернатору Новосибирской области и в министерство образования.

ОФИЦИАЛЬНО

В департаменте образования мэрии Новосибирска пояснили, что в школе № 82 сейчас 46 учителей и 5 работников административно-управленческого персонала. С 1 ноября по 5 июля уволились 12 педагогов.

- Один учитель математики уволился в связи с выходом на страховую пенсию по старости. Учитель физкультуры, учитель информатики, учитель экономики, учитель математики, два учителя начальных классов - в связи со сменой сферы деятельности. Учитель русского языка и литературы и два учителя иностранного языка - в связи с переходом в другую образовательную организацию. Все работники уволились по собственной инициативе. За то же время в Центр «Развитие» было трудоустроено 7 работников: начальник структурного подразделения, учитель химии, учитель иностранного языка, социальный педагог и три тьютора, - сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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