«Они везде!»: в Новосибирске балконы жителей атаковали летучие мыши

Летучая мышь прилетела на балкон. Фото: Кадры из видео

В микрорайоне Весенний в Новосибирске местные жители пожаловались: везде летучие мыши! Они залетают на балконы, и некоторых людей их появление отчего-то шокирует.

- Они летают по всему району! Даже больше скажу - по всей стране! - рассказал читатель КП-Новосибирск.

Рукокрылую малютку он запечатлел на камеру. Судя по видео, это двухцветный кожан - их очень много обитает в Новосибирской области.

Биолог Алексей Маслов, специализирующийся на летучих мышах, рассказал, как вести себя, если к вам домой залетела летучая мышь. Бояться такую малютку точно не нужно - она сама боится людей, которые больше нее в десятки раз.

- Нужно подождать, пока она перестанет летать. Ловить летающего зверька нельзя, чтобы не повредить его. Пока мышь летает, надо надеть обычные рабочие перчатки или защитить руки любой другой плотной тканью. Притаившегося зверька нужно поймать, посадить в коробку с дырками для дыхания, поставить в коробку плошку с водой и оставить до вечера. Если погода хорошая, нет сильного дождя и ветра - вечером выпустить в ближайшем парке с рук или невысокой присады. Если мышь пролетает всего несколько метров и падает - повторить выпуск. Если со второго раза не улетает - нужна помощь специалистов. Если погода плохая, то тоже нужна помощь - специалисты заберут зверька на передержку или помогут организовать ее самим, - рассказал Маслов корреспонденту КП-Новосибирск.

К слову, схватиться за телефон в таком случае очень правильно. Ученые ценят любые сведения о рукокрылых, поэтому, если к вам залетел крылатый гость, не поленитесь сфотографировать его со всех сторон. А фото загрузите в приложение iNaturalist и укажите, когда и где вы наблюдали летучую мышь.

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