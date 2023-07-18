Затаскивали в музей впятером: в Новосибирск привезли 200-килограммовую картину «Покорение Сибири Ермаком»

В Новосибирск привезли картину Василия Сурикова. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирский государственный художественный музей привезли картины знаменитого русского живописца Василия Сурикова к выставке, посвященной его 175-летию. В числе шедевров известные любому школьнику «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка». А центр всей экспозиции - масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» из Русского музея в Санкт-Петербурге. Размер картины - почти 3х6 метров, а вес - более 200 килограммов. С 1939 года она не покидала пределов Русского музея. Как доставляли гиганта через полстраны, выяснял корреспондент «КП» - Новосибирск».

ИСКУССТВО НЕ ЛЮБИТ ЖАРУ

Полотно «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» создавалось Василием Суриковым 4 года. Сюжетом стал бой на Чувашском мысу между дружиной Ермака и воинами сибирского хана Кучума в 1582 году.

Полотно приобрел Николай II, а в 1897 году передал картину Русскому музею.

Последние 84 года картина провела в музее и не покидала его стен. В 2023 году она отправилась в мини-путешествие по сибирским городам. Сначала полотно привезли в Красноярск, там прошла первая выставка, посвященная юбилею художника (он, кстати, красноярец). 14 июля картину транспортировали в Новосибирск.

Картину намотали на бабину. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Размеры полотна - почти 3х6 метров. Потребовалась кропотливая работа, чтобы вообще провезти картину через полстраны. Для этого полотно с осторожностью накрутили на специальную бобину, а после загрузили в огромную машину. Внутри - определенная температура: искусство не любит жару.

- Машина была оборудована терморегуляцией и поддерживала температуру +18… +23, оптимальную для красок. В зале, где будет висеть картина, температура будет такая же, - рассказали «КП» - Новосибирск» в Новосибирском государственном художественном музее.

«МЫ УСИЛИЛИ ОХРАНУ»

200 килограммов - вес бурого медведя. Столько же весит полотно. Чтобы его выгрузить из фуры, потребовалось пять человек. Они тащили вал диаметром больше метра по крутым лестницам музея и подняли на самый верхний этаж.

Вес картины 200 кило.

- Выставка в музее откроется 26 июля. У нас представлены также картины Сурикова из Третьяковской галереи, из красноярских музеев. К этой выставке особое, пристальное внимание. Мы уже усилили охрану, - уточнила «КП» - Новосибирск» Екатерина Болдырева, директор Новосибирского художественного музея.

Перед тем как натянуть картину на подрамник, ее раскатали на полу. Аккуратно, неторопливо, чтобы ничего не сшоркать и не помять. Она будет висеть в центре экспозиции. Выставка продлится до 15 октября. Затем полотно уедет обратно в Санкт-Петербург.

ТТХ

Год создания: 1895

Материалы: холст, масло

Вес: более 200 кг

Высота: 3 м

Длина: 6 м

Справка «КП»

Василий Иванович Суриков (1848 - 1916) - русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской академии художеств. Родился 12 (24) января в Красноярске в семье губернского регистратора. Первоначальное образование получил в приходском училище Красноярска, где и обучился у Н. В. Гребнева копированию работ известных мастеров и технике живописной акварели.

Картина «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» создавалась 4 года, с 1891 по 1895 год. На ней изображен кульминационный момент сибирского похода Ермака - сражение 1582 года между его дружиной и войском, собранным сибирским ханом Кучумом.

Картину купил Николай II, а в 1897 году передал в Русский музей.

Искусствоведы отмечают, что «наши» расположены у Сурикова слева, потому что особенности нашего художественного восприятия таковы, что взгляд скользит по полотну именно слева направо. И они крупнее, чем противники казаков - кучумовцы.

Картина выехала за пределы Санкт-Петербурга впервые за 84 года. Ранее она покидала стены Русского музея лишь дважды - в 1937 году была отправлена в Третьяковку на выставку картин Сурикова и туда же отправилась в 1939 году на масштабную выставку «Русская историческая живопись».

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