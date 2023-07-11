«Мамочка, я хочу домой»: жительница Новосибирска три года пытается вернуть дочь, вывезенную экс-супругом на Украину

Ольга прожили с Олегом с 2012 года. Фото: предоставлено Ольгой Дорофеевой

42-летняя Ольга Дорофеева три года не видела свою дочку Еву. Ребенка вывез из Новосибирска на Украину ее папа, бывший муж Ольги, Олег Нацик в 2020 году, когда девочке было 6 лет. По словам Ольги, сначала супруг предлагал обменять ребенка на 5 миллионов рублей, а после начала спецоперации вступил в ряды ВСУ и оформил запрет на вывоз ребенка в Россию. Есть ли надежда на то, что мама обнимет свою маленькую дочку? Подробности – в материале КП-Новосибирск.

«ДУМАЛ, ЧТО Я УЙДУ К ДРУГОМУ»

Ольга всегда считала себя самостоятельной и независимой женщиной. Работала рекламщиком, придумывала креативные ходы. Но в ситуации, в которую попала из-за бывшего супруга, она сейчас не видит выхода.

Женщина до этих отношений уже была замужем, у нее есть сын от первого брака, а потом в ее жизни появился Олег. Они познакомились в сетевой игре в 2011 году. Мужчина жил на Украине. Поэтому роман поначалу был эпистолярным.

- Мы начали переписываться, и Олег мне показался очень интеллигентным, понимающий человеком, с которым можно было разговаривать на любые темы, в том числе и философские, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Но это было впечатление на расстоянии. Быт разрушил иллюзии.

Брат с сестрой были неразлучны. Фото: предоставлено Ольгой Дорофеевой

В 2012 году Олег переехал к любимой в Новосибирск, получил гражданство по программе переселения соотечественников. Говорил, что давно хотел переехать в Россию, а Оля его подтолкнула. Пара начала жить вместе, когда Ольга была на 8 месяце беременности, они расписались. Первые трудности случились, после появления дочери Евы на свет.

- Олег по специальности отделочник, но он никак не мог найти себе работу. То ему предложения не нравились, то где-то обманут. В общем, большую часть времени он сидел дома с детьми, а я была на работе. Я работала на двух, трех работах, ездила в командировки, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Пока я вкалывала, Олег сильно меня ревновал. Думал, что я найду кого-нибудь другого и выйду за него замуж.

«НЕ ИЩИ НАС, МЫ НА УКРАИНЕ»

Ольга признается, что терпела лень и ревность бывшего мужа ради дочери. Хотела сохранить семью, но однажды терпение лопнуло. В 2020 году, когда девочка должна была пойти в первый класс, она решила развестись.

Девочка очень добрая. Фото: предоставлено Ольгой Дорофеевой

- Я не запрещала ему видеться с Евой. Мы хотели развестись мирно, без ссор. В конце июня 2020 года Олег забрал дочку под предлогом съездить на базу отдыха и пропал… Я написала заявление в полицию, что пропал муж и ребенок, а на следующий день мне пришло сообщение: «Не ищи нас, мы на Украине. Я тебе дочь не отдам», - рассказывает женщина.

ДЕНЬГИ ЗА ДОЧКУ

Женщина тут же подала заявление на развод и написала заявление в полицию, но уже о похищении дочери. Конечно, дело не возбудили, ведь ребенок уехал с родным отцом.

- Суд развел нас за пару месяцев. Местожительство дочки определили со мной. Я отправила Олегу все документы, предложила встретиться и заключить соглашение о порядке общения, хотела забрать ребенка. Он отказался, - говорит сибирячка.

По словам Ольги, экс-супруг предложил обмен. Он ей дочку, а она ему 80 тысяч долларов, 5 миллионов рублей.

- Он хотел купить квартиру в Киеве, вот ему и нужны были деньги. Дочка в тот момент, да и сейчас живет у его родителей в Черниговской области. Я бы сама приехала и забрала ребенка, но была пандемия и я не могла выехать из страны, - объясняет Ольга. – Потом, пока собирала документы, началась спецоперация. В итоге так и не смогла выехать на Украину. Я в ужасе, что уже три года не вижу своего ребенка.

ЗАПРЕТИЛ ВЫВОЗИТЬ РЕБЕНКА

Безутешная мать написала заявления во все инстанции: МВД, прокуратуру, генеральную прокуратуру. Но как так решишь вопрос в правовом ключе с государством, которое о правах россиян даже слышать не хочет.

- Дочка, когда подросла, стала меня находить в соцсетях и сама писать мне. Ей запрещают со мной общаться, наказывают за это. Пишет: «Мамочка, я хочу домой». Сердце разрывается. Сейчас ей девять лет, три года я ее не видела, не обнимала, не целовала, - рассказывает КП-Новосибирск мама девочки. – Она очень добрая, отзывчивая девочка. Неравнодушная, всегда за справедливость, за слабых. А тут, какая справедливость?

Ольга собрала уже огромный пакет документов на девочку, вплоть до медицинской карты. Все перевела на украинский язык. Отправила. Но другая сторона не отвечает.

- Тем временем Олег мне написал, что ненавидит Россию, вступил в ряды ВСУ, и он запретил вывозить ребенка, я в шоке, - плачет женщина. – Я подавала в суд на лишение его родительских прав, но мне отказали с формулировкой: «Попытка продать мне ребенка не является преступлением против ребенка, а преступлением против имущества».

Ольга не сдается и снова подала на Олега в суд, чтобы лишить родительских прав. Она надеется, что Ева вернется домой, в Россию, где она родилась.

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