«Слегка помят и шокирован»: в Новосибирске кот упал с 23 этажа на припаркованный «Ниссан» и чудом выжил

Очевидцы рассказали о состоянии кота, упавшего на «Ниссан» с 23 этажа в Новосибирске. Фото: предоставлено очевидцами.

Стали известны подробности ЧП с котом-космонавтом на улице Вилюйской в Новосибирске. Пушистый прославился тем, что 8 июля упал с высоты 23 этажа на припаркованное авто. Момент полета попал на камеру видеонаблюдения. Кот, к счастью, выжил. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, как себя чувствует «усатый космонавт».

По словам жильцов, все произошло утром 8 июля. О ЧП узнали случайно. Новосибирцы говорят, кто-то из соседей заметил то, что у припаркованной во дворе машины разбит люк. И написал об этом в общедомовой чат.

Кот вылетел с высоты 23 этажа. Фото: предоставлено очевидцами.

– Затем подняли записи с камер, выяснили, что что-то стремительно в этот люк залетело в седьмом часу утра. Пока гадали, что это было, соседи хозяина машины (сам он не в городе), сходили осмотреть повреждения. И обнаружили внутри кота, – рассказали КП-Новосибирск жильцы дома на Вилюйской, – хозяева кота в чате не состоят, но их тоже нашли. Машину открыли. Сделать это удалось, так как на ней установлена сигнализация с GSM-модулем: владелец с телефона распорядился. После чего кота достали из машины.

По словам жильцов, после падения кот забился под водительское сидение. Когда его нашли, он сидел в недоумении. Глядел на людей испуганным взглядом.

– Кота отвезли в госпиталь. Его осмотрели и установили, что он жив-здоров. Единственное, слегка помят и шокирован, – поделились с «Комсомолкой» очевидцы.

Соседи накрыли люк автомобиля пленкой, чтобы салон не затопило из-за дождей. Вопрос с возмещением ущерба, говорят жильцы, решат, когда владелец авто вернется в Новосибирск.

Пушистый разбил люк авто. Фото: предоставлено очевидцами.

– Хозяева кота и автомобиля между собой на связи, как решили вопрос восстановления, пока неизвестно, – добавили новосибирцы.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Корреспонденты КП-Новосибирск попросили прокомментировать инцидент с котом ветеринара Павла Ислямова. Врач сообщил, что такие происшествия с животными – не редкость. Вот только обычно они заканчиваются плачевно.

– Подобные происшествия случаются регулярно в теплый сезон, причина всегда одна- халатность владельца. Падение с высоты – это высокоэнергетическая травма, которая затрагивает весь организм поэтому травмы могут быть самые разные. От переломов костей до контузии или разрывов внутренних органов, – рассказал ветеринар клиники «Ноев ковчег» Павел Ислямов. – То, что кот выжил, – это больше чудо все-таки, поскольку средняя кошка падая с 5 этажа успевает развить скорость 100 км/ч.

Ветеринар добавил, что на выживаемость влияют несколько факторов: этаж, масса животного, покрытие под окном (земля/трава/асфальт), а также фактор везения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber