Дыхните, двери закрываются: в Новосибирске могут установить алкорамки в метро

В выдохе может быть не больше 0,3 промилле. Фото: "Лазерные системы"

Выдохнул, оплатил и… прошел. В Санкт-Петербурге разработали алкорамки для метрополитена. Ноу-хау могут протестировать в новосибирской подземке. Так что - для горожан поездка на метро может стать настоящим квестом и велика вероятность, что кто-то его не пройдет. Когда ждать новинку из Питера и насколько это законно, в материале КП-Новосибирск.

Для начала разберемся, что такое алкорамка, и как она работает. Это такой экран, который устанавливают перед турникетом. Новосибирцам придется дышать на расстоянии 20-30 сантиметров на дисплей. Если рамка учуяла алкоголь, будьте добры идти трезветь, если нет – велком на работу.

- Рамка анализирует количество этанола в выдыхаемом воздухе. Стандарты такие же, как в ГАИ. В выдохе может быть не больше 0,3 промилле. Если выше – пройти не получится, - рассказали КП-Новосибирск в компании производителей алкорамок «Лазерная система».

Рамки хотят установить на станции метро "Спортивная". Фото: пресс-служба мэрии

Пока есть к этой системе много вопросов. Как это работает на производстве - ясно. А в метро? Ведь рамка не определяет, едет человек на работу, в гости или вообще домой отсыпаться после вечеринки. Да и непонятно, а как быть после праздников и на выходных, домой пешком ходить?

- Это будет социальный эксперимент и, на самом деле, он пока ещё не одобрен. Через несколько недель наш менеджер планирует приехать в ваш город, предложить это губернатору. Мы думали, что алкорамку можно будет установить на станции метро «Спортивная», которая скоро откроется в Новосибирске. Проход через алкорамку будет добровольный, а компания готова оплатить проезд на метро всем желающим, кто захочет принять участие в этом эксперименте, - объяснили КП-Новосибирск в компании.

Специалисты утверждают, что уже направили предложение об установке оборудования руководству новосибирского метро и Андрею Травникову, губернатору НСО.

- Но мы пока ничего об этом не слышали, - признались КП-Новосибирск представители станции метро «Спортивная».

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, насколько установка такого оборудования законна.

- Ситуация неоднозначная. Во-первых, правила пользования метрополитеном предусматривает, что пьяные там находиться не могут. Метро – источник повышенной опасности в силу многих причин, ведь там можно упасть на рельсы и многое другое. С другой стороны, существующие правила алкоголя в крови в промилле есть только для водителей. Никто не будет предлагать пассажирам в метро управлять поездами. Никакие промилле не прописаны для пассажиров, поэтому не пускать на основании показания рамок - это незаконно, - рассказал КП-Новосибирск Константин Зиновьев, юрист. – Фактически состояние алкогольного опьянения в метро определяют сотрудники полиции. Они смотрят, насколько человек пьян и опасен для общества.

- Предположим, такие рамки у нас поставили. Человека не пустили из-за того, что количество промилле выше нормы. Что делать?

- Повторюсь, это незаконно. Здесь у нас тогда действует закон о защите прав потребителей. Метрополитен – муниципальный транспорт, указывает услугу о перевозке. Он должен заключить «договор» с любым, кто к нему обратиться. Обосновать отказ пассажиру на основании данных неких алкорамок будет очень сложно.

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