«Мясо мы не видим годами, жить не очень легко»: читаем записки, которые люди из СССР отправляли в будущее

Записки находят в стенах, в бутылках, старых шкафах. Фото: предоставлено героями публикации

Письма из других времен достаются самым везучим. В лотерею выиграть проще, чем получать весточку, отправленную полвека назад. Хорошо хоть, счастливчики делятся своими находками. Так что послания советских лет можем почитать вместе.

«ВСПОМИНАЙТЕ АВРОРУ»

Из-за предсказания цыганки Ирина боялась умереть в 40 лет, а это она в 18 лет, когда писала письмо. Фото: предоставлено героиней.

Николай - житель Новосибирска - недавно купил лодочный гараж. Внутри – хлам. «Надо бы прибраться», - решил владелец. Позвал друга. Стали вытаскивать запчасти, деревяшки… Смотрят: среди досок – тетрадные листочки бумаги. Разлинованы в линейку, характерные поля. И текст. Но совсем не контрольная работа. А письмо. Письмо в будущее. Когда стали читать - как холодом повеяло.

«Уже сейчас, когда вы это прочтете, меня нет в живых. Я родилась в 1959 году, работала в 156-м детском комбинате. Хочется пожелать вам счастливой жизни. Счастья вам, товарищи потомки, жители двухтысячного года. Вспоминайте Аврору и «Потемкина»…

Не получается, но все равно чистого вам неба над головой».

Видать, девушка, что писала, и не надеялась, что послание пролежит так долго. Даже далекий для нее двухтысячный – давно позади. Подписалась Ириной Субхангуловой и добросовестно начертала дату: 18 января 1978 года.

Девушка «отправляла» письмо в 2000й год, но оно ушло намного дальше. Фото: Виктор ЛОКТИОНОВ

Но почему Ира, тогда еще совсем юная, не чаяла дожить до нулевых годов? Почему писала про Аврору? Не в год же революции письмо оставляла.

Редакция «КП» попыталась хоть что-то узнать о судьбе Ирины. И оказалось, она – жива-здорова! Живет в Санкт-Петербурге. И, конечно, была потрясена, когда ее спросили про старое письмо.

- В восьмом классе цыганка нагадала мне, что я проживу всего 40 лет, поэтому я и написала, что меня нет в живых. До сих пор помню ее темную кожу. И много лет, до 41 года, я жила в страхе, в ожидании скорого ухода, - призналась нам Ирина. – А «Потемкин» и «Аврора» - это на площадке в детском саду были два кораблика с такими названиями.

18-летняя Ира оставляла послание вместе с младшей сестрой Мариной. Вторая девочка тоже желала счастья потомкам. Сестры пристроили записки в двери шкафа-купе, который смастерил отец. Шкаф однажды превратился в доски, доски перекочевали в гараж. Но письмо бережно хранили целых 45 лет.

«НЕ ЗНАЮ: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ИЛИ НЕТ»

А если найдешь послание на острове – это вообще чудо, восторг и эйфория. Есть в этом что-то «жюль-верновское». Тот же Новосибирск. Два приятеля на резиновой лодке добрались до Тань-Ваня – так называется островок на Оби. А там – сюрприз.

Извлечь записку через горлышко не представлялось возможным. Бутыль решили разбить. Фото предоставил Александр БЕЛОГОРОВ

- Костер жгли, лазили по берегу. И вот, наткнулись на эту бутылку. Открыли. Там была вода, ил, тина и всякая непонятная смесь с кусочками бумаги. Все это просохло, и постарались разложить все это четенько, как пазл и более-менее прочитать, - рассказывает обладатель находки Александр Белогоров.

Расшифровать письмо из прошлого было не просто. Бумага рассыпалась, буквы размыло… Вглядываешься в них и чувствуешься себя Жаком Паганелем.

На одной стороне – короткая фраза:

«Через год, 1 июля 1970 года, на этом самом месте я назову тебя женой».

Послание из прошлого молодые люди нашли на острове Тань-Вань. Фото предоставил Александр БЕЛОГОРОВ

На обороте текста – побольше:

«Это очень трудно выразить словами. Я не знаю, люблю я тебя или нет. Просто это как в сказке: вдруг, ты явился и все сломал. Ты вернул меня к жизни. И если мы не останемся вместе, то ты будешь моим светлым воспоминанием».

Стало быть, посланию сейчас – 54 года! Жаль, что неизвестна судьба авторов. Поженились все-таки?..

«ЗАРПЛАТА – 180-200 РУБЛЕЙ. МЯСА МЫ НЕ ВИДИМ»

В 2018 году рабочие делали капитальный ремонт в челябинском роддоме. Сняли дверной косяк, а там – ниша. Заглянули – бутылка водки. «Русская». Помните, такая – с красной этикеткой? Смотришь на нее, и советские прилавки вспоминаются.

В 1980 году мужики припрятали бутылку из-под водки. Фото Натальи ЦВЕТКОВОЙ

Правда, напитка граждане Советского Союза не оставили. Вместо него – свернутая в трубочку бумага. Наши современники лист развернули, и прочли:

«1980 год. 16 октября. Здесь работала бригада плотников Горланова Николая. Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор и другие. Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда: 180—200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания. Лавренов».

Авторы рассказали про жизнь в «восьмидесятых». Фото Натальи ЦВЕТКОВОЙ.

Работники отдали находку сотрудникам роддома. Акушерка Наталья Цветкова попыталась разыскать авторов – выложила послание в соцсетях. Любители «Русской» водки из восьмидесятых, увы, не откликнулись. А вот всероссийские дебаты в интернете развернулись. Спорит народ до сих пор: получали плотники-пятиразрядники по 200 рублей, или нет.

«АЛЯСКА, ПРИВЕТ!»

Советские послания находятся не только в России. Как минимум, одно письмо до другого континента добралось. И объявилось в 2019 году на Аляске!

Этот «конверт» добралась до Аляски. Фото: Тайлер Иванофф.

Учитель местной школы Тайлер Иванофф с детьми ходил за ягодой. Пришло время сделать на побережье привал.

- Я начал собирать хворост для приготовления хот-догов. Увидел бутылку. Открыл ее. Увидел, что записка - на русском языке. Изучал его в школе и немного в колледже. Выложил в интернет, чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь перевести, - рассказал «КП» Тайлер.

Иностранец выложил записку в интернет, чтобы люди помогли с переводом. Фото: Тайлер Иванофф.

Послание из прошлого, как оказалось, передавали рыболовы с Дальнего Востока.

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В. Р. Х. Ф. из п/б «Сулак». Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: Владивосток-43 В. Р. Х. Ф. из п/б «Сулак» всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания».

Оказалось – не подделка, не фейк. Нашелся капитан плавбазы (именно это слово зашифровано буквами «п/б»). Подтвердил, что в море бросили бутыль еще в июне 1969 года. Был тогда очень удачный месяц. Вот экипаж и решил поделиться хорошим настроением.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Люди оставляют послания, потому что не хотят умирать»

А зачем вообще это делают люди? Объясняет психолог Андрей Якутин:

- Это такая иллюзия бессмертия. У нас самый жесткий страх – это страх смерти. Мы хотим жить и все для этого делаем. Этот базовый страх победить нельзя. Но можно попытаться обмануть. Найдут твое письмо, и ты как будто еще жив, и о тебе точно помнят.

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