«В Польше меня штрафовали, в Германии - показывали, что зарежут»: российский пенсионер объехал полмира со Знаменем Победы

Пенсионер провез копию Знамени Победы по дорогам войны. Фото: Предоставлено Юрием Кочуровым

Новосибирский пенсионер Юрий Кочуров объехал полмира на велосипеде и с гармошкой. С собой у мужчины также российский триколор и Знамя Победы, подаренное, кстати, дочкой самого Михаила Егорова, водрузившего полотнище над Рейхстагом. В основном маршруты новосибирца проходили по Европе. «Просвещением» западной цивилизации о подвигах русских воинов Юрий занимается последние 15 лет. А теперь у него новая задача - поддержка ребят на СВО. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

В Германии пенсионера оскорбил прохожий, но пожилые немцы уважали. Фото: Предоставлено Юрием Кочуровым

ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ

Раньше Юрий Кочуров работал учителем истории и преподавал игру на баяне в музыкальной школе. Любил ходить в походы с альпинистами: за его плечами Алтай, Киргизия, Приполярный Урал. 15 лет назад с подачи одной знакомой пенсионер радикально увлекся велотуризмом.

С 2005 года Юрий, можно сказать, обогнул четверть земного шара, накатав на велике 10 тысяч километров. Путешествует новосибирец налегке: рюкзак, коврик, котелок и гармошка. С собой у него российский триколор и Знамя Победы.

- Знамя мне подарила дочь Героя Советского Союза Михаила Егорова, водрузившего полотно над Рейхстагом 1 мая 1945 года. В 2018 году я ездил в Бородино. Сыграл концерт на гармони, и местная администрация познакомила меня с дочерью Героя Советского Союза Михаила Егорова. Я рассказал ей о своей мечте проехать дорогами войны, а она подарила знаменитое полотно. Это, конечно, копия, но часть нашей с вами большой истории, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Кочуров.

Дочь Героя Советского союза (слева) подарила копию Знамени Победы. Фото: Предоставлено Юрием Кочуровым

В 2019 году велосипедист воплотил свой план в жизнь и покорил Европу: доехал со знаменем до Берлина, затем двинулся в Венецию, Бари и к Святой горе Афон. Был в Майданеке, Освенциме, Бухенвальде, Маутхаузене - самых страшных местах Европы. По пути знакомился с людьми, иногда играл на гармошке русские песни. Оказалось, большинство пожилых европейцев знают «Катюшу» и «Калинку», готовы накормить и приютить русского пенсионера-путешественника. Путешествие длилось около полугода. И вполне уместилось в пенсионные начисления: бензин не нужен, ночевка - в местных церквушках, на обед - полевая кухня в котелке. При этом приключений хватило, в дороге случалось всякое.

- В Германии молодой прохожий увидел на велосипеде российский триколор и стал кричать: «Русиш швайн». Даже ладонью по горлу провел - типа зарежет. Но это был единичный случай. А в Польше меня полицейские остановили после того, как заблудился и в темноте выскочил на автобан. В других странах никто не штрафовал, а эти содрали 250 злотых - почти 6 тысяч рублей. То ли к пенсионерам уважения меньше, то ли флаг их расстроил, - поделился с КП-Новосибирск Юрий Кочуров. - Но большинство европейцев отзывчивые, особенно пожилые люди.

Путешественника вдохновляло Знамя Победы. Фото: Предоставлено Юрием Кочуровым

ВЬЕТНАМ - ЛУГАНСК

До начала пандемии новосибирец регулярно зимовал во Вьетнаме - прилетал в Нячанг, брал простенький велосипед и катался по стране, давая концерты на гармошке. Оказалось, что многие вьетнамцы знают наши песни - и народные, и военные. После начала спецоперации мужчина решил вернуться к патриотическим поездкам.

- В этом году я решил поддержать участников СВО - добрался до Москвы, потом приехал в Воронеж и попал с волонтерами в Луганск. Играл для бойцов два часа, развернув Знамя Победы. Все были в восторге, пригласили на музыкальный фестиваль осенью в Луганске. А я поехал дальше - дорогами войны - почтить память погибших в Великой Отечественной, - говорит Юрий Кочуров.

Учитель истории побывал в Белоруссии (слева) и в Греции (справа). Фото: Предоставлено Юрием Кочуровым

Пенсионер добрался до Москвы, посетил Ржевский мемориал советскому солдату, почтил память Александра Матросова в Великих Луках и 27 панфиловцев в Дубосеково. Теперь 70-летний велосипедист добрался до Кингисеппа и ждет паром в Калининград. Там Юрий Витальевич выступит перед моряками Балтийского флота. Но как в таком возрасте сохранять себя в спортивной форме?

- Знамя Победы вдохновляет, помогает в трудный час. Я еду спокойно, прислушиваюсь к себе. Устал - остановился и отдохнул, потом поехал дальше, - добавляет Юрий Кочуров.

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