«Содрал шерсть об прутья»: на трассе «Омск-Новосибирск» около придорожного кафе держат в клетке медведя

Около одного из придорожных кафе на трассе «Омск-Новосибирск» держат в клетке настоящего медведя. Фото: предоставлено Галиной Дерега/ "ЧП Омск"

Около одного из придорожных кафе на трассе «Омск-Новосибирск» держат в клетке настоящего медведя. Его сфотографировали проезжавшие мимо люди и выложили в соцсетях.

— Бедный медведь на трассе «Новосибирск-Омск», около деревни Ракитинка, содрал шерсть об прутья железные в клетке, — написали взволнованные сибиряки в паблике Вконтакте «ЧП-Омск»

В комментариях под постом местные жители написали, что обитает там мишка уже с десяток лет. А раньше у него еще и был сосед. При этом, в особой жестокости хозяев мишек они не обвиняют.

— Мы всегда, когда проезжали мимо, заходили к этим мишкам. Жили они всегда нормально, истощенными не выглядели. Там была двойная клетка, бетонированный пол, чтобы они не выкопали там яму, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Александр. — Их нынешние хозяева, насколько я знаю, взяли их еще маленькими. И сами вырастили.

Новосибирцы стали беспокоиться о самочувствии медведя в соцсетях. Фото: "ЧП Омск"

Но не все смотрят на эту ситуацию так оптимистично. Так, депутат Совета Калачинского городского поселения Омской области Виталий Поддубиков уже не первый год пытается помочь косолапым.

— По официальным данным от Росприроднадзора на прошлый сентябрь там было два медведя. А изначально — вообще три. Обоим медведям по 18-19 лет, а взяты были в 4-летнем возрасте. Сейчас остался один. Куда делись еще два — никто не знает. Люди предполагают, что могли умереть, — рассказал КП-Новосибирск депутат. — Как точно эти медвежата попали к нынешним владельцам достоверно не известно. То, что они не оказались в каком-нибудь зоопарке или заповеднике — это печально. И, возможно, нет ничего плохого, что люди о них заботились. Фактически — за все время дикой худобы у них никто не видел, и что они помирают с голоду, никто не говорил. Но меня лично и многих других беспокоят условия содержания. Нет, никто не требует хоромы. Но увеличить площадь, отнести к лесу дальше от трассы — это же можно.

Депутат также отметил, что уже обращался по данному вопросу в Россельхознадзор, Росприродназор и региональное Министерство природы.

— Росслельхознадзор должен был нанести визит владельцам кафе, которым вроде как по документам принадлежат медведи. Но их визит не состоялся якобы из-за болезни владелицы. А Росприроднадзор ответил, что принудительно изъять мишек нельзя, поскольку владелице дано разрешение на их содержание в качестве рекламы кафе, — пояснил Виталий Поддубиков. — Сейчас я уже обратился по данному факту в прокуратуру, поскольку ИП ликвидировано, и, следовательно, права на содержание медведей сейчас быть не должно. Да и вообще, хотелось бы с этим разобраться: кто это разрешение выдал и на каких основаниях?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер