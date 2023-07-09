«Ресницы путались, кололись, а глаза стали гноиться»: жительница Новосибирска получила ожог роговицы после посещения лешмейкера

В Новосибирске женщина попала в больницу после косметической процедуры. Фото: предоставлено героиней публикации / Архив КП. Фото: архив КП

«Красота требует жертв» — поговорку испытала на своем опыте жительница Новосибирска, попавшая на прием к врачу после косметической процедуры. Банальное наращивание ресниц обернулось для Елены ожогами роговицы и конъюнктивитом. О неприятном инциденте она рассказала КП-Новосибирск.

— Нашла мастера - лешмейкера - в интернете, выбрала по хорошим отзывам. Наращивание было у нее на дому. Уже на следующий день почувствовала дискомфорт, колкость — ресницы путались в разные стороны. Еще и смутило, что по уголкам они были неправильно наложены, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

В первый раз мастер признала ошибку и согласилась переделать работу. Правда, за коррекцию попросила доплатить 300 рублей. Но стало только хуже.

— После второго сеанса ситуация усугубилась: моргаю — мне мешает это все, глаза слезиться начали. На следующий день сильно покраснели, заболели, стали гноиться. Плохо спала всю ночь и утром снова написала мастеру — но теперь меня начали игнорировать.

Девушка не стала мириться с болью и поехала в больницу. На приеме в глазном травмпункте девушке зафиксировали ожог обеих роговиц и конъюнктивит. Теперь она лечится мазями и каплями.

У девушки ожоги обоих глаз. Фото: предоставлено героиней публикации.

— В ответ на справки из больницы и просьбы возместить хотя бы 50% от суммы первого сеанса — 700 рублей — мастер сначала предложила сделать еще одну коррекцию, а потом снова скрылась и удалила сообщения. Писала, чтобы я «перестала ей угрожать», — говорит пострадавшая.

После инцидента девушка будет и дальше проверять зрение. Врач предупредил о возможных осложнениях — уже сейчас она видит хуже, чем до процедуры.

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