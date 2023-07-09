«Дороги размыло, отели в грязи»: туристы о том, как ливень с градом остановил работу горнолыжного курорта Манжерок

Такой стихии не ожидали ни сотрудники курорта, ни отдыхающие. Фото: предоставлено героями публикации.

Новосибирские туристы делятся, как провели пятницу и выходные на горнолыжном курорте Манжероке в Республике Алтай. Они стали свидетелями стихии. Сильные ливни сошли с гор — вода затопила парковки отелей и даже канатную дорогу. Очевидцы рассказывают, как это было.

— 7 июля там начался ливень. Мы на канатке успели подняться на гору, на обзорную площадку, как засверкали молнии вокруг, пошел не просто дождь, а град. Люди под деревьями прятались с детьми. Мы сначала добежали до надувной палатки, где собирали всех посетителей. Сотрудники курорта тех, кто замерз, отпаивали чаем, - рассказала КП-Новосибирск жительница столицы Сибири.

Курорт размыло. Фото: предоставлено героями публикации.

Затем туристам сказали, что вниз они будут спускаться не на подъемнике, а на машинах. — Это пассажирские КАМАЗы, в которых возят рабочих. Вот на таких нас спустили. Вся эвакуация длилась часа 3-4, - добавила собеседница.

- Сам курорт из-за дождя просто парализовало. Дороги все размыло, они превратились в мемов грязи, отели все в воде. Мы, конечно, не были готовы к такому экстриму и рискам.

При этом нам сказали, что деньги за спуск на канатной дороге не вернут — форс-мажор. Люди пытались добиться возмещения хотя бы половины стоимости, но безуспешно.

В редакцию КП-Новосибирск туристы также прислали кадры из 5-звездочного отеля. Там целое здание отключили от электричества как минимум на двое суток. Парковка отеля затоплена.

Камни побили, гром напугал людей. Фото: предоставлено героями публикации.

— Отключили и канатку, и отель. Цены на курорте высокие, конечно, туристы за неудобства просят вернуть часть денег. Но все ссылаются на форс-мажор, — рассказывает посетительница курорта.

- Также с гор потекла грязь, сель. В результате схода камней вместе с потоками воды пострадали торговые киоски и даже машины местных и туристов. Сейчас все это разбирают.

Кроме этого, на выходные на курорте были объявлены концерты, праздничные мероприятия. Но их отменили, перенесли на 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба курорта Манжерок. Ливнем накрыло и столицу туристической республики - Горно-Алтайск.

Как сообщает в своем телеграм-канале мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова, в городе размыты несколько дорог, на приусадебные участки и в подвалы домов зашла вода. Жителям для откачки и просушки помещений выдают дренажные насосы, помпы и шланги. Сейчас идет уборка грязи и камней с дорог.

Что касается погоды, то уже с начала новой недели дожди наконец оставят Западную Сибирь, жителей ожидаются очень жаркие дни, с температурой выше 30 градусов и на Алтае снова будет комфортно отдыхать.

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