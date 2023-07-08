«Исчезла из Сети, отключила телефон»: в Новосибирске при странных обстоятельствах пропала 21-летняя блондинка модельной внешности

Последний раз Влада выходила на связь 26 июня. Фото: предоставлено подругой девушки Дианой*.

В Новосибирске ищут Владу Изосимову. 21-летняя девушка перестала выходить на связь 26 июня. Тревогу забили подруги. Они переживают, что с Владой случилось что-то плохое. По их словам, девушка пропала внезапно, при странных обстоятельствах. Подробности исчезновения 21-летней блондинки модельной внешности – в материале КП-Новосибирск.

ВСЕГДА ДЕЛИЛАСЬ ПЛАНАМИ

Тревогу забила Диана*, подруга 21-летней Влады. По ее словам, с девушкой она познакомилась во время поездки в Питер. Год назад. А после они стали дружить в Интернете. Общались, утверждает Диана, ежедневно.

– Я сама из Оренбурга. А Влада из Казахстана. Она рассказывала мне, что переехала в Новосибирск пару лет назад. Квартиру снимала на Ипподромской улице. Мы плотно общались в онлайне. Влада всегда делилась со мной своими планами. Точно знаю, что уезжать она никуда не собиралась. Говорила, что будет дома работать. Делилась, что в гости в июле к ней приедет родственница, готовилась к приезду, – поделилась с КП-Новосибирск Диана.

По словам девушки, последний раз в Сети Влада была 26 июня, в час дня:

– Она перестала выходить в соцсети, исчезла из Сети, отключила телефон. Она никогда раньше так не делала, – говорит Диана, – я сразу заволновалась и забила тревогу.

Кем работала в Новосибирске Влада, Диана точно не знает. В одном уверена, что трудилась Влада из дома, в онлайн-режиме.

– Она работала на удаленке, в телеграм. Знаю, что у нее там были какие-то чаты, – говорит Диана.

По словам подруги девушки, Влада жила в арендованной квартире вместе с парнем. Как раз его мать должна была приехать в гости к молодым людям в июле. Парень Влады, говорит Диана, тоже не выходит на связь.

В Новосибирске, рассказала девушка, живет и мама Влады. По информации Дианы, женщина переехала в город вслед за дочерью из Казахстана. Однако выйти с ней на связь не удалось. Кроме матери у девушки в Новосибирске из родных никого нет. Есть несколько приятельниц, с которыми они иногда проводили время. Но близко с ними, утверждает Диана, Влада не дружила.

ДВЕРЬ В КВАРТИРУ НЕ ОТКРЫВАЮТ, А СОБСТВЕННИК МОЛЧИТ

По словам Дианы, ей удалось выйти на связь с собственником квартиры, которую арендовала Влада. Сначала, говорит девушка, он ответил. Сказал, что тоже не может дозвониться до квартирантки. А когда его спросили, есть у него запасные ключи, чтобы открыть квартиру, перестал отвечать.

– Мужчина, который сдавал Владе и ее парню квартиру, на сообщения и звонки сейчас не отвечает, – говорит Диана.

Собственник квартиры, которую арендовала Влада, перестал отвечать ее подругам. Фото: предоставлено Дианой.

Корреспонденты КП-Новосибирск тоже пытались связаться с собственником. Однако он не ответил на звонки. А сообщения в мессенджере прочел, но оставил без ответа.

Парень, с которым проживала Влада, говорит Диана, на связь также не выходит:

– У меня есть его страничка в соцсети. Она приватная. Мы отправили ему заявку, но она осталась без ответа, – вздыхает Диана, – знаю, что они вместе работали в телеграм.

Диана добавила, что просила знакомых Влады съездить к квартире. Однако дверь никто не открыл.

– Я писала подругам Влады во «ВКонтакте», но большинство из них даже не заметили ее исчезновения, – говорит девушка.

Корреспондент КП-Новосибирск связалась с приятельницей Влады из Новосибирска. С ней пропавшая периодически проводила время.

– Ничего не знаю об исчезновении. Она просто перестала отвечать на сообщения и отключила телефон, – рассказала КП-Новосибирск Вероника*, новосибирская приятельница Влады.

Как раз с ней и еще одной девушкой, по словам Дианы, пропавшая блондинка планировала встречу 2 июля. Ближе к этой дате они пытались связаться с ней – но звонки и сообщения остались без ответа.

– У меня есть адрес мамы Влады. Я просила новосибирских подружек Влады съездить по адресу. Но они пока ничего не ответили на это…, – говорит Диана.

Я ДУМАЮ, С НЕЙ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ

Диана сообщила, что отправила обращение в СК РФ по Новосибирской области через онлайн-приемную. Его, по словам Дианы, зарегистрировали.

– Мы писали в «ЛизаАлерт». Там сказали, что организуют поиски после того, как заявление будет принято, – говорит Диана. – Я думаю, что с ней что-то случилось. Если бы она просто куда-то уехала, она бы предупредила или выходила бы на связь. Никаких предпосылок к исчезновению не было, – уточнила Диана.

КП-Новосибирск обратились в пресс-службу ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области:

– Данной заявки в работе нет. Так как заявка принимается после подачи заявления в полицию, – сообщила КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Уважаемые читатели, если вы знаете, где находится Влада, сообщите в редакцию через Viber/WhatsApp по номеру: 8-923-145-11-03.

*Имена собеседниц изменены

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