«Сказал, что решает вопрос»: в Новосибирске подполковник МЧС в отставке загадочно исчез после встречи с юристами

Подполковник в отставке исчез после встречи с юристами. Фото: "Новости Верх-Тулы" // "ВКонтакте".

В Новосибирске пропал Павел Радевич. О местонахождении 42-летнего подполковника МЧС в отставке неизвестно с 5 июля. Поисками новосибирца занимаются полиция и волонтеры. Последний раз Павла видели в Ленинском районе у Монумента Славы. Там у мужчины состоялась деловая встреча. Он решал вопрос со служебной квартирой. О том, что предшествовало исчезновению, и что могло произойти с подполковником в отставке, КП-Новосибирск рассказала жена мужчины.

ИЗ МЧС УШЕЛ НА ПЕНСИЮ

Оксана, супруга пропавшего Павла, поделилась, что муж работал руководителем отдела по пожарной безопасности Новосибирского района. Со службы он ушел в августе 2022 года.

– Во время службы супруга мы проживали в служебной квартире в Ленинском районе города. Как позже выяснилось, нам нужно было ее освободить после увольнения мужа, в течение двух недель. Нам присылали уведомление об этом. Однако мы нашли его не сразу, спустя время, – рассказала КП-Новосибирск женщина. – У нас трое детей, мы не могли идти на улицу с дочками, непонятно куда. Приняли решение брать ипотеку. Пока искали жилье, прошло три месяца. Поэтому квартиру освободили в феврале.

Женщина добавила, что они, как многодетная семья, стояли в очереди на получение жилья:

– Мы на очередь встали в 2006 году, как только переехали в Новосибирск. Однако в 2015 году, по непонятным причинам, произошла реорганизация, и нас сняли с очереди. Вот только об этом мы узнали после увольнения мужа. Тогда у нас был шок. Ведь мы же многодетная семья… Поэтому нам и пришлось брать ипотеку. В купленный дом съехали сразу, как только сделали там косметический ремонт, – продолжает Оксана, – по какой причине нас вычеркнули, вообще неизвестно.

Сибирячка говорит, что была уверена, что муж сразу после переезда передал ключи от служебной квартиры. Но, как оказалось, ошиблась. Павел заверил жену, что не мог сделать этого из-за плотного рабочего графика. Поэтому встречу с юристами для передачи ключей запланировал на 5 июля. Как раз после нее подполковник ушел в неизвестном направлении. Пропал.

«КТО-ТО ВЗЯЛ ТРУБКУ, А ПОТОМ ТЕЛЕФОН ОТКЛЮЧИЛИ»

Оксана говорит, что муж предупредил ее о запланированной встрече. В 11 утра супруги созванивались. А вечером связь с Павлом оборвалась.

– Я звонила мужу вечером. Нужно было, чтобы он встретил меня и помог донести тяжелые сумки. Но он не брал трубку. Я звонила на 2 номера, безрезультатно. А где-то в половину восьмого вечера кто-то ответил на звонок, шли секунды. Но, знаете, как-то так странно ответили… Словно пытаясь сбросить вызов. После чего телефон отключили, – рассказала КП-Новосибирск Оксана. – Я сначала подумала, может муж где-то с друзьями, всякое бывает… Ночью он домой не пришел. Вечером следующего дня я обратилась в 112. А после меня соединили с отделом полиции. Я также ездила на нынешнюю работу к мужу. Оказалось, что на среду, день, когда он пропал, муж взял на работе отгул. Я об этом не знала. Знала только, что собирался встретиться с юристами.

По словам Оксаны, встреча супруга с юристами МЧС прошла в Ленинском районе рядом с Монументом Славы. Женщина говорит, что Павел отдал им ключи от служебной квартиры и документы на жилье. После чего ушел в неизвестном направлении.

– Юристы видели его последними. С ними накануне общался бывший начальник части, где работал мой муж. Они передали ему, что Павел подписал с юристами акт приема-передачи ключей и документов. После чего разошлись в разные стороны. Куда пошел после встречи мой муж, неизвестно, – говорит Оксана.

«СКАЗАЛ, ЧТО РЕШАЕТ ВОПРОС»

Несвоевременное освобождение служебного жилья вышло боком для многодетной семьи. На них, говорит Оксана, подали в суд. Сибирячка об этом узнала случайно.

– Изначально был с мужем такой разговор, что после того, как проживем в служебной квартире 5 лет, сможем ее приватизировать. Однако оказалось, что это невозможно. То есть почти сразу после увольнения супруга мы должны были ее освободить, в течение двух недель. В феврале 2023 года на нас подали в суд. Однако я об этом узнала только в мае, – делится Оксана. – Павел говорил мне, что занимается урегулированием спора. Я особо не лезла в это. Муж меня в решение вопроса особо не посвящал. Все в себе в основном держал.

Вскоре на почту Оксаны пришло уведомление о судебном взыскании. В документе говорилось, что назначили его за несвоевременное освобождение служебного жилья.

– Когда я увидела это уведомление, сразу сказала мужу. Он заверил, что ему пришло точно такое же. Попросил меня не лезть в это. Однако я переживала. И все же сама вышла на связь с судебным приставом-исполнителем. Нам назначили встречу на 6 июля, чтобы урегулировать вопрос. Как раз 5 июля я звонила мужу, интересовалась, идем ли мы на встречу с приставом по поводу взыскания. Он мне велел отменить встречу. Сказал, что решает этот вопрос.

МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАН

Оксана говорит, что у мужчины есть проблемы со здоровьем. Сказалось нервное напряжение.

– В жару у мужа случался спазм – некая потеря координации и ориентации в пространстве. К примеру, когда он был за рулем, у него случалось помутнение. А у меня на такое срабатывала чуйка. Я ему звонила, а он мне несвязной речью говорил, что вообще не понимает, где находится и куда едет… Я ему помогала разговором прийти в себя. Спустя несколько секунд супруга отпускало. Такое же помутнение могло произойти на улице, тем более на фоне переживаний из-за жилья и стресса, – рассказала Оксана, – в моменты спазма у него краснела голова… нарушалась речь… Может быть, какой-то микроинсульт. Я не знаю. Врачи ничего серьезного не находили.

Женщина добавила, что в день исчезновения у мужчины из-за жары мог произойти такой спазм.

– Он еще в жару тепло оделся. Я ему говорила, зачем ты джемпер надеваешь, а муж ответил, мол, в офисе прохладно, кондиционер… Но ведь в этот день он на работе не был…, – вспоминает женщина.

Пока никаких зацепок на счет того, где находится Павел, нет. Родственники обзвонили всех коллег, друзей и знакомых – новосибирца никто не видел.

Павел в день исчезновения был одет в светлый джемпер. Фото: предоставлено супругой мужчины.

Поисками подполковника в отставке занимается «ЛизаАлерт». Они опубликовали ориентировку на мужчину:

– Приметы новосибирца: рост 178 см, среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы, черные летние туфли в сеточку. С собой был рюкзак болотного цвета, – говорится в ориентировке волонтеров. Если вам известно местонахождение новосибирца, сообщите в редакцию через Viber/WhatsApp по номеру: 8-923-145-11-03.

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