Боровики-монстры и ведра земляники: новосибирцы собирают урожай грибов и ягод в лесах

Грибники хвастаются своими трофеями. Фото: Екатерина ВИХРОВА // Надежда ЛОБАНОВА //Надежда ИВАКИНА

В Новосибирской области начинает созревать земляника. Сезон начинается в июле, и сейчас горожане собирают дары леса ведрами. Поспевают и грибы: боровики, белые грибы, лисички, грузди. Сибиряки хвастаются своими трофеями в соцсетях и рассказывают, где искать самые плодоносные полянки.

Хотя плоды пока мелковаты, есть полянки с крупными ягодами. Фото: Надежда ЛОБАНОВА

Радует Искитимский район: там собирают очень крупные и сочные ягоды. Больше всего их растет в Линево.

Лесную землянику собирают ведрами. Фото: Константин ЗЕЛЕНЦОВ

- Земляника - просто монстр! Давно такого не видели. Основная часть ягоды пока мелкая, но та, что выросла, - здоровая. Ее и собираем - крупную, спелую, ароматную. Вкус как из детства, - считает грибник Константин Зеленцов.

Но пока только начало месяца, поэтому лесной урожай не слишком обильный. Разгар начнется к середине - концу июля, когда рук не хватит - ведра с ягодой и грибами придется везти машинами.

Маслята пока почти не попадаются. Фото: Марина МАРЬИНА

- Ягоды, на наш взгляд, еще мало. Нужно ждать. Грибов тоже пока совсем мало, почти нет. Но на этой неделе планируем еще проверить наши излюбленные места, - рассказала КП-Новосибирск грибник Надежда Ивакина.

Земляника растет также в Караканском и Сузунском борах, в Коченево и Кудряшах. Найти ее можно и недалеко от Новосибирска - в Кольцово и даже в Первомайском районе.

Зато боровики уродились на славу. Лес сухой, но в Ордынском районе полно крупных шляпок. Попадаются и совсем исполинских размеров.

Боровик-здоровяк. Фото: Надежда ИВАКИНА

- Собирали возле села Антоново. У нас весь боровик чистый 100%. Была удивлена, так как другие говорят, что почти все червивые. И продавать их уже начали - и не по одной машине, а по три-четыре везут с боровиками, - говорит местная жительница Виктория Салимова.

Где-то большинство боровиков чистые, хотя на других полянах червивые. Фото: Анна ПЕТРОВА

Растут и подосиновики - в народе красноголовики.

Большой урожай подосиновиков. Фото: Екатерина ВИХРОВА

А вот маслят и подберезовиков, которые выглядывают в июле, почти нигде не видно, жалуются грибники. Редкие экземпляры встречаются, кстати, совсем недалеко, в Первомайском и Советском районах. Но грибам нужно еще дождей, чтобы начать активно расти.

Боровики (слева) собирают корзинами. А подберезовиков (справа) пока немного. Фото: Виктория САЛИМОВА // Надежда ЛОБАНОВА

Грузди встречаются только сухие.

Грузди встречаются только сухие. Фото: Екатерина ВИХРОВА

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