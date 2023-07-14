«От жары закипел бензин»: что известно о жесткой посадке легкомоторного самолета в Новосибирске

Cessna-172 приземлился на деревья. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Cessna-172. ЧП произошло вечером 13 июля. На борту было три человека. За штурвалом была 39-летняя женщина-пилот. Ее достали из кабины еще до приезда спасателей. Ее и еще одного человека увезли в больницу, еще один пассажир от госпитализации отказался. К делу подключились СК и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Что известно о ЧП - в материале КП-Новосибирск.

Самолет Cessna-172 - легкий одномоторный самолет. На борту помещается до четырех человек, а скорость он развивает до 302 километров в час. Днем 13 июля такой самолет вылетел с аэродрома, находящегося на территории аэропорта Северный в Новосибирске.

- По предварительной информации, самолет принадлежит частному лицу. Люди наняли женщину-пилота и полетели на прогулку. У этого пилота не так много опыта, она, насколько известно, в авиации меньше 10 лет, училась в Красноярске, - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Когда самолет с пассажирами собирался приземляться, случилось ЧП - отказал двигатель. Пришлось совершать аварийную посадку, но не на аэродроме, а в лесу.

- Двигатель отказал по одной простой причине: закипел бензин. Температура воздуха выше +30. Бензин сильно нагрелся, вот двигатель и потерял мощность, - пояснил КП-Новосибирск источник.

Следователи на транспорте начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Также к делу подключилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Напомним, что весной этого года точно такой же самолет совершил жесткую посадку недалеко от аэродрома. Тогда никто не пострадал.

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