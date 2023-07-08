Кровавая простыня и баня со свекровью: современные невесты были бы в ужасе от этих свадебных традиций

Голову невесты украшал венок. Фото: Областной центр русского фольклора и этнографии.

8 июля - День семьи, любви и верности, один из самых романтичных праздников. Пожениться именно в эту дату хотят многие пары. Сейчас возле загса мы увидим белые платья, букеты, шампанское… А что было чуть больше века назад? Мы собрали сибирские свадебные традиции, которые вас очень удивили бы, а некоторые наверняка напугали бы.

«УБЕГОВАЯ» СВАДЬБА

Шикарный стол для всей родни, куча цветов, конкурсы от ведущего - примерно так проходит современная свадьба. Так вот, у наших прабабушек ничего этого и близко не было.

- Была популярна «убеговая» свадьба: когда жених и невеста сбегали из села и венчались в церкви подальше от деревни. Почему появилась эта традиция? Часто это был неравный брак. И богатый помещик никогда не разрешил бы дочке выйти, например, за крестьянина. Вот влюбленные и сбегали, - рассказал КП-Новосибирск директор музея Железнодорожного района Алексей Авдеев. - Если пару ловили, то доставалось не только им, но и священникам, которые их венчали. В европейской части России священника могли даже лишить сана. В Сибири к этому относились проще, таких наказаний не было, поэтому священники соглашались венчать.

Молодожены с почтением относились к родителям. Фото: Областной центр русского фольклора и этнографии.

А потом это стало некой традицией: уже сами родители стали предлагать молодоженам сбегать в соседнюю деревню венчаться.

- Отчасти традиция эта появилась и из-за экономии: не надо, к примеру, накрывать стол, - говорит Алексей Авдеев. - Это напоминает американскую традицию, когда молодожены сбегают в Лас-Вегас, где распишут кого угодно в короткие сроки.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР ОТ СВЕКРОВИ

А вот эта традиция точно шокировала бы многих современных девушек - да и наших прабабушек тоже наверняка пугала.

- Девушка должна была пойти со свекровью в баню. Там ей устраивали гинекологический осмотр, чтобы понять, «порченая» невеста или нет, - объясняет Алексей Авдеев. - Если девушка не была невинной, то жених мог ее побить.

Но бывало, что свекровь помогала «порченой» невесте:

- Была такая традиция - после свадьбы вывесить простыню со следами крови, чтобы доказать, что невеста была невинна. Но если сам жених «испортил» невесту до свадьбы, то свекровь, к примеру, могла зарубить цыпленка и испачкать простыню его кровью, чтобы все окружающие считали, что невеста не была «порчена».

«КРАСОТА» ДЛЯ ПОДРУГИ

Еще одна деталь сибирской свадьбы - на ней не было букетов.

- Невеста дарила подруге свою «красоту» - ленту, которую вплетали в косу, - уточняют в Областном центре русского фольклора и этнографии. - Та девушка, которая получала ленту, вскоре, если верить примете, должна была выйти замуж.

В косу девушки вплетали ленты. Фото: Областной центр русского фольклора и этнографии.

Украшал голову девушки венок, а не современные короны и фата. Еще молодожены часто носили одежду красного цвета - рубаху или сарафан.

- Почему часто именно красный был праздничным цветом? Его добыть было проще всего: измажь одежду в ягодах, и вот тебе красный цвет, - добавляет директор музея Железнодорожного района Алексей Авдеев.

Да и опять же экономия отчасти: ткани других цветов были дороже. А тратить на свадьбу миллионы, как делают современные блогеры, наши прабабушки не могли.

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