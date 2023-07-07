«Я думала, лететь под копыта или спрыгнуть»: жительница Новосибирска сломала руку на Алтае во время экскурсии на лошадях

Виктория сломала руку во время прогулки на лошадях. Фото: предоставлено Викторией Седельниковой

Отдых на давно полюбившемся Алтае закончился для 37-летней жительницы Новосибирска Виктории Седельниковой болью и слезами. Женщина поехала на конную прогулку, упала с лошади и сломала руку. По словам сибирячки, ей не оказали первую помощь - только в больнице Горноалтайска наложили временный гипс и вкололи обезболивающее. Теперь вместо гор и бурления Катуни Викторию ждут операция и долгая реабилитация. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«ПРОМЧАЛАСЬ КАК СУМАСШЕДШАЯ»

Виктория поехала на Алтай вместе с мужем и 10-летней дочкой. Во время отдыха мама с девочкой пошли на конную прогулку, за двоих заплатили 3 тысячи рублей, и семья отправилась в путь до озера возле горы Чертов Палец.

- Конная прогулка рассчитана на час. Ехали втроем: я, ребенок и инструктор. Он был привязан к дочке, а я - на второй лошадке, - рассказала КП-Новосибирск Виктория Седельникова, пострадавшая. - Мы вышли через лес на поле.

Женщина решила поправить рюкзак, и в этот момент лошадь понесла.

- Я промчалась мимо дочери и инструктора как сумасшедшая. Думала, лететь под копыта или спрыгнуть. Минуты 2 - 3 пыталась остановить лошадь, но ничего не получалось. В итоге я сползла на правую сторону и попыталась сгруппироваться, чтобы упасть. Рухнула всем своим весом на плечо и больше не смогла встать, - вспоминает женщина.

«НУЖНО ВСТАВЛЯТЬ ПЛАСТИНУ»

Как говорит Виктория, инструктор стоял на месте и ничего не мог сделать. Он вызвал другого мужчину, и они вдвоем аккуратно подняли женщину. Она с трудом добралась до уазика, который приехал за туристами.

- Вместе с мужем мы поехали в больницу Горноалтайска, это около 30 минут. Мне было адски больно, ведь на месте мне не оказали никакой первой помощи, ничего не было зафиксировано. В больнице мне наложили временный гипс, обезболили и посоветовали обратиться в НИИТО, - говорит Виктория.

Пришлось вернуться домой. Сибирячка обратилась в больницу, где ей сказали, что потребуется операция. У женщины перелом руки со смещением, раздроблена кость.

Фирма вернула женщине деньги за шоковую конную прогулку.

- Алтай я не разлюбила, но на лошадях кататься больше не буду, - резюмирует Виктория.

Мнение специалиста

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, что может грозить организаторам конной прогулки.

- С гражданско-правовой точки зрения женщина может потребовать возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда. Также в зависимости от наступивших последствий могут провести проверку на предмет состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», или по такой же статье, но уже административной, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

По административной статье компания может отделаться штрафом до 20 тысяч рублей, в случае возбуждения уголовного дела организаторам может грозить до 2 лет лишения свободы.

Пока Виктория о судебных тяжбах не задумывается.

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