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7 июля 2023 10:42

«Я думала, лететь под копыта или спрыгнуть»: жительница Новосибирска сломала руку на Алтае во время экскурсии на лошадях

Жительница Новосибирска, сломавшая руку на экскурсии на Алтае, пожаловалась на отсутствие первой помощи
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Виктория сломала руку во время прогулки на лошадях. Фото: предоставлено Викторией Седельниковой

Виктория сломала руку во время прогулки на лошадях. Фото: предоставлено Викторией Седельниковой

Отдых на давно полюбившемся Алтае закончился для 37-летней жительницы Новосибирска Виктории Седельниковой болью и слезами. Женщина поехала на конную прогулку, упала с лошади и сломала руку. По словам сибирячки, ей не оказали первую помощь - только в больнице Горноалтайска наложили временный гипс и вкололи обезболивающее. Теперь вместо гор и бурления Катуни Викторию ждут операция и долгая реабилитация. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«ПРОМЧАЛАСЬ КАК СУМАСШЕДШАЯ»

Виктория поехала на Алтай вместе с мужем и 10-летней дочкой. Во время отдыха мама с девочкой пошли на конную прогулку, за двоих заплатили 3 тысячи рублей, и семья отправилась в путь до озера возле горы Чертов Палец.

- Конная прогулка рассчитана на час. Ехали втроем: я, ребенок и инструктор. Он был привязан к дочке, а я - на второй лошадке, - рассказала КП-Новосибирск Виктория Седельникова, пострадавшая. - Мы вышли через лес на поле.

Женщина решила поправить рюкзак, и в этот момент лошадь понесла.

- Я промчалась мимо дочери и инструктора как сумасшедшая. Думала, лететь под копыта или спрыгнуть. Минуты 2 - 3 пыталась остановить лошадь, но ничего не получалось. В итоге я сползла на правую сторону и попыталась сгруппироваться, чтобы упасть. Рухнула всем своим весом на плечо и больше не смогла встать, - вспоминает женщина.

«НУЖНО ВСТАВЛЯТЬ ПЛАСТИНУ»

Как говорит Виктория, инструктор стоял на месте и ничего не мог сделать. Он вызвал другого мужчину, и они вдвоем аккуратно подняли женщину. Она с трудом добралась до уазика, который приехал за туристами.

- Вместе с мужем мы поехали в больницу Горноалтайска, это около 30 минут. Мне было адски больно, ведь на месте мне не оказали никакой первой помощи, ничего не было зафиксировано. В больнице мне наложили временный гипс, обезболили и посоветовали обратиться в НИИТО, - говорит Виктория.

Пришлось вернуться домой. Сибирячка обратилась в больницу, где ей сказали, что потребуется операция. У женщины перелом руки со смещением, раздроблена кость.

Фирма вернула женщине деньги за шоковую конную прогулку.

- Алтай я не разлюбила, но на лошадях кататься больше не буду, - резюмирует Виктория.

Мнение специалиста

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, что может грозить организаторам конной прогулки.

- С гражданско-правовой точки зрения женщина может потребовать возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда. Также в зависимости от наступивших последствий могут провести проверку на предмет состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», или по такой же статье, но уже административной, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

По административной статье компания может отделаться штрафом до 20 тысяч рублей, в случае возбуждения уголовного дела организаторам может грозить до 2 лет лишения свободы.

Пока Виктория о судебных тяжбах не задумывается.

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