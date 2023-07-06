Убил из-за онлайн-казино: уралец расстрелял партнера по бизнесу в Новосибирске

Новосибирский суд приговорил уральца к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Фото: Мария НОВИКОВА

Специально приехал в Новосибирск из Нижнего Тагила, подкараулил свою жертву возле дома и трижды выстрелил с близкого расстояния. Жителя Свердловской области приговорили в Новосибирске за незаконное хранение оружия и убийство. Точку в уголовном деле сегодня поставил Первомайский районный суд.

В октябре прошлого года во дворе многоквартирного дома по улице Баумана обнаружили 40-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Пациент умер, а следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

Выяснилось, что неизвестный в упор выпустил в свою жертву три пули 9 калибра. С места преступления скрылся. Выйти на след преступника сотрудникам уголовного розыска помогли записи с уличных камер.

Свою вину 64-летний житель Шахин Гашимов отрицать не стал. На допросе пояснил, что не раз бывал в Новосибирске. В нашем городе и познакомился с Алексеем Токаревым – у них нашёлся общий интерес. Оба мужчины настолько любили азартные игры, что решили создать свое виртуальное казино. Гашимов занял Токареву полтора миллиона рублей на открытие подпольного клуба. А тот якобы не стал делиться выручкой и возвращать долг.

- По версии подсудимого, мотивом послужило то, что якобы он одолжил потерпевшему крупную сумму, и последний отказался возвращать денежные средства. В связи с этим обвиняемый решил разобраться таким образом с потерпевшим, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

В ночь на 7 октября 2022 Гашимов с двумя помощниками подъехал к дому партнера на автомобиле и стал ждать, пока тот вернется с работы. Для конспирации надел на голову капюшон куртки и закрыл лицо шарфом. Вооружился купленным много лет назад пневматическим стволом МР-65К, который самостоятельно переделал под боевой. После расправы мститель положил орудие убийства в яму в лесополосе за Бугринским мостом и присыпал листвой, а окровавленную одежду выбросил в мусорный бак. Затем на попутках поехал в родной Нижний Тагил.

Шахин Гашимов полностью признал свою вину. В последнем слове попросил прощения у детей погибшего. У Токарева остались две дочери 7 и 12 лет.

- В результате преступных действий ответчика я лишилась мужа, любимого человека, друга, дети лишились отца. Они постоянно плачут и спрашивают, когда придет папа, - заявила вдова убитого Мария Токарева на судебном заседании.

За самодельный огнестрел и отнятую человеческую жизнь новосибирский суд приговорил уральца к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Также он заплатит семье убитого полтора миллиона рублей за моральный ущерб и компенсирует расходы на похороны. Подельников Гашимова, один из которых выполнял роль водителя, а второй помогал избавиться от пистолета, тоже привлекли к уголовной ответственности. Дело Акифа Ахундова и Фахрата Калаева, обвиняемых по ст.316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления), также рассматривают в Первомайском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber