«Больше всего запомнился мальчик, которого посекло осколками»: новосибирец рассказал, как провел свой отпуск, помогая врачам в Донецке

Сибиряк передумал отдыхать в Сочи и потратил отпуск на Донбасс. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

Новосибирец Виктор Саяпин - офисный работник. Свой отпуск он решил потратить не на поездку к морю, а на волонтерство - поехать в Донбасс. Уговорил коллега. На 12 дней Виктор стал санитаром в больнице Донецка, помог спасти 15-летнего мальчика, которого накрыло в результате артобстрела, возил каталки с покалеченными и больными людьми. О своей поездке мужчина не пожалел ни разу. Говорит, увидел другой мир своими глазами и уже никогда не будет прежним.

Волонтеры проезжали Северодонецк и Мариуполь по пути в Донецк. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

«ПРЕДУПРЕДИЛ РОДНЫХ И РВАНУЛ»

Менеджер котельного завода Виктор Саяпин 3 года не ездил в отпуск, хотя в прошлом где только не бывал. Этот отдых долго планировал и смотрел в сторону морского побережья, но в последний момент выбрал Донбасс и волонтерство.

- Я уже почти купил билеты в Сочи, но коллега Михаил меня уговорил - он не раз ездил в Донбасс и все подробно объяснил. Честно говоря, когда я подписывал договор, было страшно. Я предупредил родных, что поехал в Донецк, прошел инструктаж и рванул, - рассказал КП-Новосибирск Виктор Саяпин. - Во время обучения поговорил с другими волонтерами, и страх прошел: стало понятно, как мы будем работать. Работа предстояла больше техническая и сопроводительная, лечить никого не требовалось - только быть на подхвате, привезти каталку, оперативно помочь добраться людям до кабинета в больнице.

В Донецке работают броневики скорой помощи. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ И АККУРАТНЫМ

Сначала группа прилетела в Москву. Оттуда на место добирались автобусом. Первый пункт - Мариуполь. Виктор говорит, раньше видел такое только по телевизору: последствия обстрелов, пострадавшие девятиэтажки. Повсюду были строители, работали краны - дома уже восстанавливали.

В Донецке многие здания защищены от обстрелов. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

Автобус высадил первую группу и поехал в Донецк, где для волонтеров устроили экскурсию и провезли по городу. Донецк оказался похож на Новосибирск: раньше он был городом-миллионником.

- Город с 2014 года почти без воды, постоянно идет ремонт поврежденных труб. Холодная вода - раз в три дня, горячей нет вообще. Меня и еще восемь человек поселили в общежитии при больнице, по четыре человека в комнате. Питание через сутки в столовой плюс запасы лапши, тушенки и сгущенки, - описывает Виктор.

Сибиряк признался, что волонтерство было лучше любых платных тренингов личностного роста. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

МАЛЬЧИК ПОСЛЕ АРТОБСТРЕЛА

Сибиряк пошел работать санитаром. Врачи в больнице есть, а вот помогающего персонала практически нет. Рук не хватает. Встретить, помочь довезти человека - этим и занимался новосибирец.

- У меня был случай: привезли гражданского - 15-летнего мальчика. Мы дежурили с напарником. Ребенок весь в крови: осколочные ранения ног, живота и рук, - вспоминает Виктор. - Мальчик и его друг катались на мопеде, проезжали мимо рынка - взорвался снаряд. Ребенка везли в больницу на обезболивающих 100 километров. Мы бегом повезли его на рентген и КТ - смотреть, где осколки. Мальчик живой-здоровый - через день после операции уже встал, ходил на своих двоих на улицу. Я как будто чувствую себя причастным к этому положительному исходу.

Аллея ангелов в Донецке - памятник детям, погибшим в результате обстрелов. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

За 12 дней работы санитаром Виктор помог 50 пациентам. Волонтер говорит, мужские руки очень нужны. Проведенному в Донецке отпуску Виктор рад: говорит, что получил опыт, который останется теперь с ним навсегда.

Волонтеры сами готовили себе азу, карбонару и шашлык. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

- Я завел себе друзей со всей России. У меня был чай пуэр, в честь него мне дали позывной «Пуэро». Столько хороших людей! Столько добрых эмоций испытал, несмотря на тяжелое положение города, - добавляет Виктор Саяпин. - За эти две недели я почувствовал жизнь, изменился.

Волонтеры приехали помогать врачам со всей страны. Фото: Предоставлено Виктором Саяпиным

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