Она ему отказала, он нанес 78 ударов ножом: в Новосибирске мигрант убил женщину, у которой хотел купить иномарку

Мигранта приговорили к 9,5 лет колонии. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирский областной суд сегодня поставил точку в деле об убийстве 44-летней жительницы Узбекистана.

Это преступление оставалось нераскрытым девять месяцев. Прошлым летом местный житель села Троицк отправился в лес, чтобы заготовить веники для бани, а обнаружил в кустах скелет. Вызывал полицию. Криминалисты сделали однозначный вывод - смерть криминальная, останки принадлежат женщине, даже личность установили – 44-летняя гражданка Узбекистана.

Скелет обнаружили в кустах. Фото: СУ СК РФ по НСО

Следователи возбудили уголовное дело. Запросили у мобильного оператора информацию о телефонных соединениях убитой и вычислили предполагаемого убийцу. Это ее соотечественник – 26-летний таксист Сардор Нормахматов, с которым она общалась.

- В октябре 2021 года уроженец республики Узбекистан на своем автомобиле вывез знакомую ему гражданку Узбекистана на территорию Коченевского района. Там на почве личных неприязненных отношений, связанных с отказом женщины вернуть ему деньги, нанес ей не менее 78 ударов ножом, - рассказала журналисту КП-Новосибирск на старте процесса прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

Когда оперативники вышли на след Сардора Нормахматова, он сразу во всем признался. Таксист рассказал, что заплатил потерпевшей сто тысяч за старенькую Дэу Нэксия, но машину так и не дождался. Тогда решил вывезти нечестную продавщицу в безлюдное место и разобраться. Но и там она ему отказала возвращать деньги, он нанес 78 ударов ножом.

Мигранту грозил серьезный срок - вплоть до пожизненного лишения свободы. Но судья на основании экспертного заключения пришла к выводу, что особой жестокости в его действиях не было. При жизни жертве он нанес всего 4 удара, остальные уже посмертно. Приговор вынесли не по 2, а по 1 части 105 статьи УК.

- На основании которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - зачитала судья свое решение, а затем обратилась к Нормахаматову.

- Приговор понятен? Перевод не требуется?

- Да, понятен.

Решение суда осужденный понял без помощи переводчика. А вот на вопросы журналиста КП-Новосибирск отвечать не стал, сделав вид, что не знает русского языка.

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