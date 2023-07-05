«Я была рыхлая и «серенькая», надо было что-то менять»: 57-летняя сибирячка стала звездой пол-дэнса

Татьяна танцует 10 лет. Фото: предоставлено Татьяной Березиной/ Ирина ФЕДИНА

57-летняя Татьяна Березина из Новосибирска работала кондитером и озеленителем, воспитала двух сыновей и ближе к пенсии нашла себе хобби по душе. Вот уже несколько лет она крутится на шесте и даже выступает на соревнованиях. Татьяна выделывает трюки на пилоне и демонстрирует чудеса пластики, да такие, что молодые танцовщицы позавидуют.

ИЗ КОНДИТЕРА В ОЗЕЛЕНИТЕЛИ

Татьяна Березина в прошлом - кондитер, в настоящем - озеленитель. 15 лет женщина стряпала тортики, эклеры и заварные пирожные, а потом поняла: надо менять род деятельности.

− Кондитерские чаще всего находятся в подвальных помещениях. Я каждый день проводила на ногах, у меня болела спина, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Березина, озеленитель. - В итоге я уволилась и стала озеленителем. Сейчас нашла свой дзен. Наша организация ухаживает за парками, скверами.

Татьяна работает озеленителем. Фото: предоставлено Татьяной Березиной

Работа на свежем воздухе Татьяне нравится, но ноги и спина стали уставать еще больше. Надо было срочно искать спортивное хобби. Выбор пал на танцы:

Ирина начала заниматься танцами, чтобы избавиться от болей в ногах и в спине. Фото: предоставлено Татьяной Березиной

- Все из-за того, что я выросла в СССР, тогда был культ спорта. Чем я только в детстве и юности не занималась: волейбол, лыжи, коньки, художественная гимнастика. За 30 лет я полностью потеряла свою физическую форму. Я была рыхлая и такая «серенькая», надо было что-то менять. Ходила поначалу в спортзал, но обычные тренировки показались скучными и неинтересными, а мне хотелось чего−то нового и необычного - так и решилась на пол-дэнс.

ЗАХОТЕЛОСЬ НА СЦЕНУ

Первые недели тренировок казались адом. У Татьяны не получалось ничего, даже залезть на пилон. Молодые девчонки поддерживали «сокурсницу», показывали, подсказывали.

- Когда я пришла в студию, то девочки готовились к соревнованиям. Я тоже захотела выступать. Это желание и стало для меня мотивацией, - говорит наша собеседница.

Татьяна регулярно ходит на тренировки. Фото: Ирина ФЕДИНА

Любимые элементы сибирячки - «русский шпагат» и «фляк», но для начала Татьяна научилась делать «супермена», на это у нее ушло 3 месяца. А на изучение более сложных элементов потребовалось больше года.

МУЖ ПОСТАВИЛ ДОМА ПИЛОН

Супруг Татьяны сначала относился к увлечению жены скептически, но не был против. А для того чтобы благоверная могла оттачивать свои навыки ежедневно, установил дома пилон. Женщина начала тренировать разные элементы дома между глажкой и готовкой, чтобы поскорее попасть под свет софитов.

- В 2017 году я вышла на сцену и заняла второе место на соревнованиях. Я участвовала в категории 50+. После этого закрутилось. Выступления, медали, призы, - вспоминает сибирячка.

Гибкости женщины можно позавидовать. Фото: Ирина ФЕДИНА

Все нарушил коронавирус. Тренировки и выступления прекратились на 2 года. Татьяна периодически взбиралась на пилон и повторяла элементы, чтобы мышцы не потеряли тонус.

На соревнованиях она больше не выступает, но раз в полгода готовит номера к отчетным концертам. Бросать танцы Татьяна не собирается - наоборот, хочет попробовать себя в экзотик-пол-дэнс.

− Некоторые говорят: «Ой, фу, это пошло, это стриптиз». Но далеко не каждый сможет достойно пройтись на высоких каблуках! Хочу взять и эту вершину, - добавляет женщина.

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