Такого не было почти 60 лет: в Новосибирской области из-за отсутствия дождей ввели режим ЧС

За последний месяц жара стояла дольше, а дожди шли реже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне мы меньше, чем обычно, походили с зонтиками, хотя вторая половина месяца и была пасмурной. Теперь из-за нехватки влаги гибнет урожай в полях. Засуха вначале грозила только нескольким районам области, а теперь - всему региону.

ДВА МЕСЯЦА БЕЗ ДОЖДЕЙ

Минсельхоз называет тревожные цифры: 234 тысячи гектаров посевов пострадало из-за засухи. В 12 районах часть растений - 11 тысяч гектаров - пересеяли, чтобы спасти. Однако результаты пока не радуют: семена не всходят, а все-таки взошедшие ростки сгорают под палящим солнцем. Пока в минсельхозе заявляют, что давать точную оценку снижения показателей преждевременно. В прошлом году в хозяйствах области собрали 3,6 миллиона тонн зерна.

То, что посевы сейчас гибнут, - отклик недельной аномальной жары в июне, когда чуть ли не каждый день бились новые температурные рекорды. Хотя синоптики поясняют: зависит все не столько от жары, сколько от недостатка влаги.

- В Новосибирской области почти 2,5 месяца, начиная с апреля, количество осадков было незначительное, а июньская жара этот эффект усугубила. За весну, то есть за апрель-май, норма осадков - 22 - 45 миллиметров. Но по области в разных районах выпало от 3 до 46% от этой нормы. В Здвинском районе вообще не было никаких дождей за два месяца. Такая аномалия зафиксирована впервые с 1966 года, - сообщила КП-Новосибирск ведущий агрометеоролог Западно-Сибирского УГМС Анжела Егисман. - Проблема в том, что осадки не идут равномерно по всей территории. Там, где была и остается почвенная засуха, нужны обильные затяжные дожди, чтобы промочить слой земли хотя бы на метр. Тогда урожай зерновых сохранится на уровне среднего.

Кстати, есть объяснение, почему в одном конце города может идти дождь, а в другом - светить солнце. Такая особенность - тоже прямая причина засухи.

- Пониженное атмосферное давление приводит к развитию кучево-дождевой облачности. Эти облака больше развиваются вертикально, нежели горизонтально, поэтому дожди идут локально. Но чем больше облако вытянуто в высоту, тем интенсивнее осадки. Так что кое-где может выпасть 10 - 12 миллиметров - это очень хороший показатель. Но этого все-таки недостаточно, чтобы напитать почву, - объяснила КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ?

Метеорологи прогнозируют дожди, причем долгожданные осадки выпадут уже на следующей неделе. Но конечно, влаги окажется недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.

В предстоящие два дня, 5 и 6 июля, в Новосибирске осадков не будет, дождь пройдет по западным и юго-западным районам, где как раз отмечалась повышенная засуха. В городе его стоит ждать только в выходные. Температура будет довольно высокой до конца недели, но не аномально. Самый жаркий день - 6 июля: днем в Новосибирске +29… +31, по области +28… +33. Немного прохладнее станет к субботе и воскресенью, около +23… +28.

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