Дожди и зной: синоптики раскрыли прогноз погоды на июль 2023 по Новосибирску

С пляжей можно не вылезать почти весь месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй месяц лета — самый жаркий. Новосибирск уже посещали волны аномальной жары в начале июня, но июль не собирается уступать позиции. И самой знойной окажется середина месяца.

— В июле среднемесячная температура воздуха в городе ожидается около +18…22 градусов, что выше нормы на 1-1,5 градуса, по юго-востоку области около нормы. В первой декаде температура ночью повысится от +8…+13 градусов до +15…+20, днем — от +19…+24 до +28…33. Во второй декаде преобладающая температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +24…+29, местами +34. В последней пятидневке месяца ночью похолодает до +9…+14, днем — до +20…25, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре. На дожди июль будет довольно щедр — их ожидается около нормы. Дожди с грозами будут идти в большинстве дней первой и третьей декад. Нечастые дожди будут и в середине месяца. По востоку области больше нормы. Уже эта неделя в Новосибирске выдастся очень жаркой. Каждый день, с понедельника по воскресенье, температура днем будет+25...+27 градусов. А в четверг, 6 июля, даже достигнет +30.

А ЧТО С ПЛЯЖАМИ?

В отличие от июня, теперь спастись от зноя можно на прохладных водах реки. В Новосибирске шесть официальных пляжей, где теперь можно купаться: «Бугринский», «Звезда» и четыре пляжа в парке «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «Каменный» и «Бумеранг».

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