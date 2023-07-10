«Я убавил музыку, и меня чуть не задушили»: в Новосибирске качки подрались в спортзале из-за песни Инстасамки

Парня избили в спортзале. Фото: предоставлено героем публикации/vk.com/samkaofficial

В Новосибирске 25-летнего Сергея* избили в спортзале во время тренировки. По словам парня, конфликт между ним и компанией накачанных мужчин произошел из-за громкой музыки. Из колонки гремела песня Инстасамки - ремикс с лезгинкой. Сергей убавил звук, а после словесной перепалки получил по голове и лицу. Врачи диагностировали у парня сотрясение, зафиксировали синяки на лице и разбитую губу. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Сергей ходит в спортзал уже около года. Это небольшой клуб единоборств в Центральном районе. В зале есть ринг, несколько тренажеров, также для посетителей стоит колонка, из которой играет музыка. Наш собеседник в очередной раз пришел на индивидуальное занятие. В зале громко играла музыка - трек Инстасамки. Сам Сергей говорит, что дело было не в исполнителе, а в громкости.

- Я зашел в зал и убавил громкость колонки, из которой доносилась Инстасамка. Музыка играла далеко не фоном, а очень громко. Колонка стоит в общем зале, доступ к ней есть у любого, - рассказал КП-Новосибирск Сергей, пострадавший. - После этого ко мне подошел мужчина и на матах спросил, зачем я это сделал.

С этого момента начался конфликт. По словам Сергея, тут же подтянулись друзья меломана, они начали говорить, что изобьют Сергея и выкинут из зала.

- Я им ничего плохого не сделал, а на меня сыпались оскорбления. Один из них положил на меня руку и начал давать мне подзатыльники. Я его оттолкнул от себя. В этот момент другой начал бить меня по голове, лицу, а второй начал душить, - описывает Сергей.

Драку разняли другие люди, которые были в зале, в том числе тренер Сергея. После конфликта наш собеседник поехал в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение, ушиб левого уха, отметили, что у пациента разорвана губа, ее пришлось зашивать.

У Сергея были множественные ушибы и сотрясение. Фото: Предоставлено Сергеем

- Врачи сказали, что передали информацию в полицию. Со мной связались, задали пару вопросов и все. Я не мог приехать в отдел, пока проходил лечение, ну а потом со мной на связь больше никто не выходил, - говорит Сергей. - В самом зале мне даже помощь не предложили. Только спросили: «Может, лед приложить?» Возвращаться туда я не намерен.

С момента конфликта прошел месяц. Сергей хочет, чтобы к делу все-таки подключились правоохранители и проверили инцидент.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, почему с парнем больше никто не выходил на связь. Также мы обратились за комментарием в спортивный клуб: хотелось бы услышать точку зрения сотрудников на конфликт, узнать, принимались ли какие-то «воспитательные» меры в отношении дебоширов. Там пока не дали ответа, сославшись на то, что руководства нет на месте.

* Имя героя изменено.

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