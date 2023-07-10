Журналист «КП» Вадим Алексеев испытал на себе тур выходного дня – съездил в Маслянинский район. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Немецкие колбаски и чешская рулька потеряли для россиян актуальность. Взамен операторы решили собрать лучшее в национальном туризме. И теперь предлагают такую аутентичную экзотику, что ни в каких Европах не сыскать. Чем удивляет путешественников Новосибирская область - на своем опыте испытал журналист «КП» - Новосибирск».

ВЫ СЛЫШАЛИ КАК ЗВУЧИТ ЖАЛЕЙКА?

Алена (девушка на переднем плане) выступала перед гостями в день своего рождения Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Еду в тур, не покидая родного региона. Из Новосибирска - в Маслянинский район. В одну сторону - километров 200. Первая остановка - местный парк в райцентре. Он для маслянинцев - маленькое чудо. Здесь испокон веков было болото, и вот недавно строители сделали из него культурный центр. Выходим из автобуса, нас встречает национальной ансамбль «Добродея». Русские одежды, гармонь, балалайки, жалейка… Вот вы слышали хоть раз, как жалейка играет? Я теперь слышал.

Путешествуем по России. Так что и культурная программа – под стать. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Девушка в платье, словно расписанном гжелью, предлагает местных пряников с травяным чаем.

Первое угощение – свежими пряничками Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Берите еще, берите. Пряники свежие, местное производство, - улыбается девушка-гжель.

ДАЖЕ ИВАНА ГРОЗНОГО ЭТИМ КОРМИЛИ

Едем дальше. Впереди - река Суенга с одноименным селом. Там тоже будут кормить. Но путь к еде непрост. Нужно пройти по подвесному мосту. Он качается от каждого шага. Идешь, и коленки трясутся.

Мост, на котором захватывает дух. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Ну и мост… Это мост кошмара! - сделал вывод мальчонка, что идет впереди. Он крепко держится за перила. А у самого от восторга глаза горят.

Идем на запах ухи. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А не пройти этот мост ну никак нельзя. Потому что на том берегу ждет награда: накрытый стол. Угоститься приглашает Николай Константинов - он работает учителем в местной школе, а сегодня отвечает за обед туристов.

Так выглядят перепечи. Начинки могут быть разными. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Вот это - перепечи. Раньше использовались как ритуальное блюдо на поминках. А теперь - один из символов удмуртской кухни, - показывает учитель нам что-то среднее между пирожком и мантом. - Начинки разные: черемуха, грибы, мясо, овощи. Перепечи присутствовали даже в трапезах при Иване Грозном. А вот - шаньги. Как пирожки с картошкой, только начинка - сверху.

Свежая ягода. Намного вкуснее, чем из магазина. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Красок столу добавляют свежие овощи, зелень, ягоды. Но самый приятный аромат доносится с берега. Там горит костер и поджидает свежая добыча еще одного местного хозяина - Бориса Томилова. Он только что наудил карасей и готов угощать приехавших ухой.

На костре нам приготовили уху из карасиков. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Есть у вас свой рецепт ухи? Что добавляете? - спрашиваю я.

В обед нас смочило дождиком. Но аппетит от этого не пропал. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Картошка - обязательно. Но я еще - пшенку. Она более насыщенная, питательная. Лука покрошил, укропа, поперчил - и все, приятного аппетита. Да, еще яйцо добавляю, - делится рецептом рыбак и вспоминает: - Раньше здесь в речку войдешь - и пескари, и гольяны ноги объедали. Даже хариуса много было.

Самовар топится от шишек, а не греется от электричества. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Тем временем Борис Владимирович раскочегарил самовар. Топит его шишками. И знакомит нас с лесным напитком - сбитнем.

В Маслянино – много грибов. Но название райцентра с маслятами не связано Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- В воду добавляются молодые пихтовые побеги. Свеженькие, нынешнего года. Еще - имбирь, мед, корица, - наполняет собеседник стакан.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

После вкусного обеда - прогулка к водопаду. Суенга - речушка вроде небольшая. Но каменные пороги прибавляют воде задора. Брызги, шум…

Пороги на Суенге. От воды веет прохладой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Как минимум минут на 20 нужно остановиться, чтобы полюбоваться чудесной природой. Кстати, в этом месте колорита ей добавили люди. Прежде здесь была ГЭС. На ее месте и сформировался водопад. Невысокий, но симпатичный.

Так выглядит шахта. Этот вариант – для туристов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вода в Суенге драгоценная. В холодных потоках проносятся золотые песчинки. Их, конечно, совсем не много, а частички благородного металла - крошечные. Так что насобирать себе на колечко не получится. Но вот рядом - село старателей. Егорьевское. Здесь много лет добывают золото.

Камень можно взять в руки. Но уносить не стоит. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А чтобы гостю все было понятно, в центре села стоит инсталляция: массивный ковш с «золотыми» камнями внутри. Рядом - памятник графу Егору Канкрину. Он основал здесь первый прииск. От графа селу и досталось название.

На каждую мышку найдется своя кошка. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Несколько шагов в сторону от памятника - и видим еще одну скульптуру. Монета, кошка, мышка. Здесь заложено сразу несколько смыслов.

Раньше здесь было болото. Теперь - парк Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Во-первых, есть легенда, что однажды кошка, гоняясь за мышкой, застряла между половицами. Жильцы стали освобождать ее и наткнулись на тайник с золотом. Во-вторых, эти два животных - знак тому, кто вздумает умыкнуть драгоценный металл. Им нужно помнить: на каждую мышку найдется своя кошка.

Попытки прикарманить добычу, конечно, случались. И старателей за это сурово наказывали. В старину прописывали розги, да столько, что уносить чужого больше не хотелось. А труд был такой, что не позавидуешь. С утра до ночи в темных шахтах. Они, бывало, рушились, люди гибли.

Ну, что, намоем золотца? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Нам - туристам - проще. Орудовать киркой не надо: местные уже приготовили для нас ведра с грунтом, в котором можно поискать желанный металл.

- Можете сами попробовать намыть золото, - объявила местная старательница и отвела нас к воде.

В ладони – сверкающие камни. Как думаете, что это? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Поначалу плескаться взялась только детвора. Но когда с криком «Я нашел, нашел!» мальчуган показал кусочек чего-то блестящего, взрослые лихо подключились к делу.

ИЗБА СТАРАТЕЛЯ

После «работы» - ужин старателя: блюда, которыми могли подкрепиться рабочие, выйдя из шахты. Свекольник, перловка с мясом, пирожки, блинчики, сальце, вареники с пучкой. Пучка - это трава, сибирский борщевик.

А вот и стол старателя. Сейчас отведаем. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вряд ли у старателя всякий раз был такой разнообразный стол, но для нас - гостей - хозяева приготовили всего да побольше.

Скоро – русское застолье. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Стол такой, что выходить не хочется. Но я выбрался ради того, чтобы наведаться в дом старателя: он тоже открыт для туристов. Все в этой избе - по нашим русским традициям. Утварь из бересты, деревянная посуда, утюг, который греется не от розетки, а от раскаленных углей, ухват рядом с печью. Печь, кстати, та самая, на которой можно прилечь и выспаться. О таких современники только из сказок знают.

Подкрепиться и выпить чаю на свежем воздухе особенно приятно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Эта изба совсем не похожа на номера в люксовых отелях. И угощения - ничего общего с заморскими шведскими столами. Но, кажется, такое путешествие проникает в душу куда глубже, чем заграничные туры.

Решил сделать несколько снимков с ухватом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

КОНКРЕТНО

Время тура: с 7.30 до 21.00

На кого рассчитан: на взрослых и детей, семейная поездка одного дня

Цена вопроса: от 3,5 тысяч рублей с человека

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