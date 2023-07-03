«Он прохрипел, что ему плохо»: в Новосибирске вдова судится с поликлиникой из-за смерти мужа

58-летний новосибирец скончался от пневмонии. Фото: Предоставлено родственниками

58-летний Сергей заболел в марте 2022 года: высокая температура, боли в груди и тяжелое дыхание. Фельдшер скорой помощи сказал, что у мужчины хондроз, в поликлинике диагноз подтвердили и выписали лекарства. В апреле Сергею стало хуже, вновь вызвали скорую, на этот раз у больного диагностировали пневмонию и сразу отправили в реанимацию, где через 19 дней он скончался от отека легких. Уже готова первая экспертиза медицинских документов. Вдова Елена подала в суд на скорую и поликлинику. Сможет ли женщина найти виновных?

ТЕМПЕРАТУРА 38,5, НЕ ХВАТАЛО ВОЗДУХА

Утром 9 марта электрик Сергей проснулся с температурой 38,5, появились боли, трудно было дышать. Таблетки жаропонижающего не помогали, жена Елена вызвала скорую. Через час приехал фельдшер и успокоил семейную пару.

- Врач поставил диагноз «хондроз» (заболевание позвоночника), выдал жаропонижающее и обезболивающее, направил в поликлинику. В этот же день муж с температурой попал на прием. Терапевт выписала таблетки от остеохондроза и антибиотики, но не стала отправлять сдавать подробные анализы. В следующие дни высокая температура осталась, муж жаловался на недомогание. А через две недели, в конце марта, когда температура снизилась, в поликлинике закрыли больничный, - рассказала КП-Новосибирск вдова Елена.

В конце марта Сергей вышел на работу. Но в апреле мужчине стало хуже, пришлось снова вызвать скорую.

- К 11 апреля поднялась температура до 38,5, Сергей жаловался на боли в груди, одышку, было трудно встать с постели. Мы опять вызвали скорую. Через час приехали врачи скорой и сказали, что у него пневмония, сатурация 75%, нужно срочно в реанимацию! - дрожащим голосом описывает женщина.

Семья уверена, что пневмония у мужчины бала изначально. Выписанные от хондроза антибиотики чуть-чуть помогли, но не вылечили. И в итоге все закончилось резким обострением.

Вдова считает, что ее мужу изначально поставили неверный диагноз. Фото: Предоставлено родственниками

«ПРОСИЛ ПЕРЕВЕСТИ В ДРУГУЮ БОЛЬНИЦУ»

Мужчину забрали в реанимацию больницы № 3, через два дня перевели в палату и дали кислородную маску. Врачи разрешили снимать ее лишь для еды и пары минут разговора по телефону. Тяжелобольному пациенту назначили на 27 апреля КТ легких, которое показало отек легких в тяжелой степени. Родные забили тревогу.

- За неделю до смерти мужа мы просили отвезти его в больницу № 11, где лечили пациентов с пневмонией и последствиями ковида. Уже предварительно договорились, но нам сказали, что Сережа уже нетранспортабелен. В последний раз он был на связи 27 апреля. Он прохрипел, что ему плохо и его увозят в реанимацию. А 30 апреля он умер. Все из-за того, что они изначально перепутали пневмонию с хондрозом, - считает Елена.

В причине смерти Сергея указали «отек легких в тяжелой степени на фоне легочной пневмонии». Трагедия чуть не сломила женщину, Елена сильно похудела. Семья лишилась единственного кормильца. Помогли сестры и сын: они переехали, чтобы поддержать родного человека. Сама Елена подала иск в суд на фельдшера, который поставил диагноз «хондроз» во время первого вызова, а также к больнице № 3 и к поликлинике.

Иск женщины поддержала помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина. По словам юриста вдовы, уже готова экспертиза некоторых медицинских документов.

- Мы обратились в Следственный комитет по факту несвоевременно оказанной помощи и постановки неправильного диагноза: «хондроз». Экспертиза документов со стороны «Симаз-Мед» подтвердила опоздание скорой, неправильную постановку диагноза в поликлинике и неполную медицинскую документацию, нарушения качества оказания медпомощи в больнице № 3. Неужели сразу нельзя было собрать консилиум врачей, обратить внимание на тяжелейшее состояние? В конце июля мы ждем результаты заключения следователей о связи между смертью и качеством оказанной помощи. Возможно, будет возбуждено уголовное дело, - сообщила КП-Новосибирск юрист вдовы Елена.

В итоге вопрос: «В какой промежуток времени мужчина заболел пневмонией?» - пока остается открытым, ведь в конце марта Сергей чувствовал себя лучше. Возможно, что опасную болезнь он подхватил после первого визита скорой. Выяснять это предстоит следователям.

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