«Друг их просто сбежал»: в Новосибирске двух подростков нашли мертвыми после вечеринки в квартире

Детей не успели спасти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 17-летняя девушка и 18-летний парень были найдены мертвыми в запертой квартире. ЧП произошло в Академгородке, на улице Демакова. По версии следствия, подростки отравились неизвестным веществом. Сначала предполагали, что виной всему вейп, его якобы нашли рядом с телами. Но позже стало известно, что устройство для курения ни при чем.

- Парню погибшему неделю назад исполнилось 18 лет, он еще учился в школе. В тот день его родители уехали на дачу, и он, видимо, решил собрать друзей на вечеринку. Пришла его подруга, ей 17, школьница, и еще один знакомый. То есть всего в квартире их было трое, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Как говорят жильцы дома, тела ребят на следующий день обнаружили родители парня.

- Есть предположение, что они употребляли наркотики. Третий, кто был с ними в квартире, просто сбежал. Можно ли было спасти ребят, неизвестно, - говорят жители дома.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Чем же действительно отравились подростки, покажет судебно-медицинская экспертиза.

- Следователем в рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается, - уточнили в СКР.

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