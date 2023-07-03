«Уколы ставлю - даже не почувствуете!»: в Новосибирске «Леди в белых халатах» стала медсесетра-косметолог

Наши призеры: Галина Тагашева, Любовь Дунай и Ирина Алешина. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Конкурс «Леди в белых халатах» «Комсомольская правда» проводит уже третий год. Мы с удовольствием рассказываем об очаровательных сотрудницах медицинских учреждений Новосибирской области, а наши читатели поддерживают участниц лайками. В этом году за победу боролись 82 конкурсантки, и мы готовы назвать имена победительниц.

I МЕСТО

Победила в нашем конкурсе Любовь Дунай, медицинская сестра анестезиологии и реанимации ГБУЗ НСО ГДКБ СМП. Голосовали за нее люди со всех уголков России и даже друзья из Европы.

- Не ожидала, что меня так поддержат: я на своей странице в соцсетях рассказала, что участвую в конкурсе, - и подписчики тоже голосовали. Спасибо всем огромное! - благодарит Любовь.

Любовь Дунай - победительница конкурса. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

О себе же Любовь рассказывает с юмором.

- Уколы ставлю профессионально - даже не почувствуете! - шутит Любовь. - А если серьезно, я параллельно работаю косметологом, и этот навык очень важен в работе, когда необходимо делать инъекции.

II МЕСТО

Вторым призером конкурса стала Галина Тагашева, старшая медицинская сестра поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ имени 70-летия НСО». У Галины очень необычное хобби - она варит мыло и делает гипсовые фигурки.

У Галины Тагашевой необычное хобби - она варит мыло. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Чтобы сварить мыло, уходит два дня, - рассказывает Галина. - Если это мыло для детей, то использую только натуральные красители и ароматизаторы, чтобы не было аллергии. А если просят сделать мыло для девушки, например, то могу использовать и отдушку.

Ароматные и полезные подарки Галина делает и своим коллегам. Кстати, у нее в подчинении находятся 100 человек.

III МЕСТО

Бронза в нашем конкурсе досталась Ирине Алешиной, врачу клинической лабораторной диагностики ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница».

Ирина замужем за врачом, и супруг-терапевт ее всегда поддерживает.

Ирина переехала с мужем в село по программе «Земский доктор». Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Вместе мы переехали в село по программе «Земский доктор» и не пожалели об этом, - говорит Ирина. - С мужем иногда бывают небольшие профессиональные споры: я смотрю на анализы и предлагаю свою стратегию лечения, как нас учили. А муж - практик, и он объясняет, что нужно изменить. И я с ним соглашаюсь и сама все время учусь новому!

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