«Приревновал к приятелю»: супруг забил до смерти свою жену-учительницу на базе отдыха в Горном Алтае

Женщина работала в школе учителем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/соцсети

Она в могиле, он – в СИЗО. В Республике Алтай на одной из баз отдыха произошло убийство. Мужчина забил свою жену до смерти из-за приступа ревности. Пара из Новосибирской области приехала в отпуск на Алтай, 3 июля они отдыхали вместе со знакомыми. В один момент мужчина приревновал супругу к приятелю, он начал ее бить руками и ногами по телу.

Женщина умерла, а ее мужа задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Что известно о семейной паре, чей брак закончился убийством, в материале КП-Новосибирск.

«ОНА С НИМ РАСЦВЕЛА»

46-летняя Екатерина* жила в райцентре Черепаново, работала в местной школе.

- Она была социальным педагогом, на полставки работала педагогом организатором. На классное руководство в основном брала кадетские классы. Многие мальчишки, которых она выпустила, сейчас на СВО. Катя и в неблагополучные семьи ездила, всегда старалась им помочь. Вообще очень хорошая женщина, улыбчивая, отзывчивая, - рассказала КП-Новосибирск коллега погибшей.

От первого брака у женщины две дочери. Старшая живет в городе, работает, а младшая переходит в 4 класс. 4 года назад Екатерина вышла повторно замуж за Сергея*.

- Он работал на Севере, вахтовик. Познакомились они в общей компании. Он за ней так красиво ухаживал: цветы, конфеты. Катя с ним расцвела просто. Они купили машину, квартиру взяли в ипотеку. Делали там ремонт капитальный и планировали переехать, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

ПРИРЕВНОВАЛ К ЗНАКОМОМУ

Знакомые говорят, что женщина светилась от любви. Со стороны им казалось, что ничего не может омрачить брак этих людей. А преступление, случившееся на турбазе, повергло всех в шок.

- Сережа голос на Катю не поднимал, не то, что руку. В синяках она тоже никогда не ходила, они не ругались. Даже когда муж ее пил, всегда был адекватный, веселый такой, - говорят местные.

По словам знакомых, Катя ждала этого отпуска. Всем говорила, куда они поедут, что будут делать. Супруги отправились на Алтай вдвоем, младшую дочку оставили с бабушкой.

- Две супружеские пары отдыхали на базе и 3 июля выпивали. Приревновав свою супругу к приятелю, мужчина стал избивать потерпевшую, с применением значительной физической силы нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, причинив последней телесные повреждения, несовместимые с жизнью, - сообщили в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Екатерина умерла от разрыва внутренних органов и кровотечения. Ее супруга забрали на допрос, где он признал вину.

- Ему предъявлено обвинение по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - уточнили в ведомстве.

Сергея заключили под стражу.

Сегодня 6 июля в Черепаново простятся с погибшей Екатериной.

*имена изменены по этическим соображениям

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