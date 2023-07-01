Не тратьте зря деньги: неожиданные советы от офтальмолога о солнечных очках

Выбрать хорошие очки - задача непростая. Фото: Артем МАХУТОВ

1 июля - день изобретения солнцезащитных очков. Их история началась в XVII веке, а сейчас без этого аксессуара в солнечный день уже почти никто не ходит. Вот только толку в очках нет, если выбраны они неверно. Это все равно что пытаться спрятаться от солнца под одним листиком с дерева. Корреспонденты КП-Новосибирск вместе с офтальмологом отправились в оптику, чтобы понять, какие очки действительно вас защитят.

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ЭТО ПОКУПАТЬ!

Помните модниц в зауженных очках, которые так презрительно смотрят на окружающих, говоря по айфону: «Зая, дай денег»? Так вот, купить такие же модные очки, как у них, - плохая идея: на солнце они вам никак не помогут.

Покупать зауженные очки офтальмололог не рекомендует. Фото: Артем МАХУТОВ

- Вот смотрите: насколько эти очки закрывают глаз от солнечных лучей? - примерила модный аксессуар Юлия Герасимук, врач-офтальмолог центра «Глазка». - Нет, в ясный день они бесполезны: хрусталик глаза должен находиться на уровне середины линзы очков, а здесь он абсолютно не защищен. А если у глаз нет защиты, в будущем это может быть чревато развитием катаракты.

Стоят такие очки в среднем 3 - 7 тысяч рублей (все зависит от бренда), а надеть их можно разве что на вечеринку, когда солнца уже нет.

ДЕШЕВО - НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО

А вот дешевые очки, которые в обычном магазинчике стоят 300 - 500 рублей (цена наших - 400 рублей), проверку прошли. Мы протестировали их специальным прибором - детектором УФ (он есть в любой оптике, так что перед покупкой обязательно просите проверить очки на нем). Он показывает, насколько линзы пропускают ультрафиолет.

Пару секунд, и на экране высветилось 400 - максимальный уровень защиты (допустимый уровень защиты начинается от 300).

У дешевых очков оказался максимальный уровень защиты. Фото: Артем МАХУТОВ

Правда, недостаток у этого экземпляра тоже есть.

- Здесь слишком большой загиб линзы, поэтому изображение искажается по бокам, - пояснила врач-офтальмолог Юлия Герасимук. - Обращайте на это внимание, когда будете выбирать очки.

СПРЯЧЬТЕСЬ ЗА «ЗЕРКАЛОМ» ОТ СОЛНЦА

Детские очки с «зеркальным» линзами офтальмолог похвалила:

- «Зеркальные» линзы отражают практически 100% ультрафиолетового излучения, поэтому я рекомендовала бы их и для детей, и для взрослых. Единственное небольшое неудобство - в пасмурную погоду в них будет темновато.

«Зеркальные» линзы отражают практически 100% ультрафиолетового излучения Фото: Артем МАХУТОВ

Еще один совет по выбору детских очков:

- Оправа должна быть легкая и гнущаяся, из специального пластика. Это защитит самого ребенка от возможных травм. И если он случайно, например, сядет на такие очки или уронит их, с оправой ничего не случится.

СЕРДЕЧКИ ИЛИ ГРАДИЕНТ?

Фишки этого сезона - очки-сердечки и линзы с разноцветным градиентом. Если уж вы хотите помодничать, то берите их, а не очки-«зауженки».

- Если вы хотите очки необычной формы, то правило все то же: зрачок должен находиться на уровне середины линзы, - напоминает Юлия Герасимук. - И не должно быть большого зазора между виском и дужкой очков, иначе солнечные лучи будут проникать и отражаться внутри от линзы на зрачок. Сама линза должна начинаться примерно на уровне бровей.

Очки-сердечки - одна из фишек сезона. Фото: Артем МАХУТОВ

А вот какой градиент на очках, особого значения не имеет.

- Не стоит пугаться, если внизу градиент посветлее: это зона для чтения. Вам будет комфортнее прочесть, например, сообщение на телефоне, - добавляет Юлия Герасимук. - Так что какой дизайн выбрать, решать вам!

Какой градиент на очках, особого значения не имеет. Фото: Артем МАХУТОВ

КСТАТИ

Для водителей - двое очков

Тем, кто водит авто, особенно важно защитить глаза и не допустить появления бликов от солнечных лучей.

- Совет для автомобилистов: покупайте двое очков. Одни - дневные, с максимальным затемнением и уровнем защиты. Пригодится и поляризация линз, чтобы защитить глаза от горизонтальных бликов, - уточняет Юлия Герасимук. - Вторые очки - для вечернего и ночного вождения. Это очки со специальными линзами для водителей: фильтры повышают контрастность в вечернее время и уменьшают блики от встречных фар и уличного освещения. Такие очки, как и поляризационные, можно заказать индивидуально под свое зрение.

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