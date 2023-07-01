«Папа, ты даже не знаешь, что я родилась»: жительница Шотландии ищет своего родного отца в России

Светлана Макинтош ( на фото справа и вверху) и ее биологическая мама ( на фото снизу). Фото: предоставлено Светланой Макинтош

В этой истории переплетаются не только людские судьбы, но и города, годы, расстояния. 60-летняя Светлана Макинтош, много лет живущая в Шотландии, ищет своего родного отца Николая Татарова 1940 - 1941 года рождения из Новосибирска. Он познакомился с ее мамой в День Победы в 1962 году на площади Ленина. Это был случайный вечер, единственная встреча молодых людей, итогом которой и стал нежеланный ребенок - Светлана. Девочка выросла с приемными родителями, потом вышла замуж и уехала в другую страну. Будучи взрослой, нашла родную маму, а вот отца пока не смогла.

БЫВШИЙ РАСКРЫЛ СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ

Светлана уже давно живет в городке Инвернессе в Шотландии, замужем и работает парикмахером. Однако родилась она не в стране замков и виски, а в краю, где люди любят кумыс и горы, - в Киргизии, в городе Фрунзе (прежнее название Бишкека. - Ред.). При этом зачата девочка была в России, в Новосибирске, 9 мая 1962 года.

Светлана с приемной мамой Валентиной Андреевной Анисимовой. Фото: предоставлено Светланой Макинтош

Девочка росла в приемной семье, была открытым и добрым ребенком. Мама и папа не говорили о тайне рождения - воспитывали как родную. Секрет Света узнала, когда ей было 27 лет. У нее уже был маленький сын. Семья жила в Узбекистане, но отношения не складывались. Женщина подала на развод, а бывший муж в сердцах с обидой воскликнул: «Да ты вообще приемная».

С приемным папой. Фото: предоставлено Светланой Макинтош

- Бывший муж узнал тайну от моего приемного отца, видимо во время застолья, но под большим секретом и с условием, что я ничего не узнаю. А потом все-таки не смог сдержаться. Рассказал назло, - объяснила КП-Новосибирск Светлана Макинтош. - Меня удочерили, когда мне было 2,5 года.

«ЗДРАВСТВУЙ, ВИТУЛЬКА!»

Светлана была в отчаянии. Услышанное не укладывалось в голове. Она пошла к приемной маме, чтобы заполнить пробелы в своей биографии.

- Родители и бабушки рассказали, что при рождении мое имя было Виолетта. Взяли меня в доме малютки в городе Фрунзе. Я сразу начала поиски. Сначала написала запрос в паспортный стол, но оказалось, что моя биологическая мама, которую зовут Ада Кравцова, давно в этом городе не живет, - рассказывает женщина. - Тогда я лично отправилась в ее город, познакомилась там с соседями, которые рассказали, что искать маму надо в России, в Ижевске, и дали адрес.

Светлану удочерили в 2,5 года. Фото: предоставлено Светланой Макинтош

Собравшись с духом, Светлана написала маме письмо. Каждое слово она подбирала очень тщательно, словно боялась обидеть человека. И Ада Кравцова ответила дочке.

- Здравствуй, моя родная, доченька моя, Витулька! Ты не представляешь, какую радость ты мне доставила своей весточкой о себе! Как долго я ждала этого дня, сколько горя перенесла, сколько ночей не спала, сколько слез вылила. Очень рада, что ты жива, здорова, попала в хорошие руки! - писала женщина Светлане.

Биологическая мама Светланы. Фото: предоставлено Светланой Макинтош

Мама Светланы-Виолетты оказалась простой женщиной, в юности работавшей вожатой, а после - стюардессой. В молодости Ада была очень красивой, и ее история разлучения с дочерью не маргинальная, но по-своему печальная.

СЮРПРИЗ ЧЕРЕЗ 46 ЛЕТ

В другом письме биологическая мама Светланы рассказала дочери об отце, которого сама женщина видела всего один раз в жизни.

- Я с ним виделась 9 мая 1962 года на площади Ленина в Новосибирске. Было гуляние молодежи. Мы встретились и поехали ко мне. Я жила с подругой в квартире недалеко от площади Ленина. Он остался ночевать, а 9 февраля 1963 года родилась ты, - вспоминает биологическая мама Светланы в одном из писем. - В июне 1962 года я поехала по направлению райкома ВЛКСМ в пионерлагерь вожатой в Академгородок и до сентября была там. Приехала домой уже беременная, аборт делать никто не брался. Я собралась и уехала во Фрунзе, никому ничего не сказав. Так что Николай о тебе ничего не знает. И вот спустя 46 лет такой сюрприз…

В 2009 году биологическая мама женщины рассказала ей об отце. Фото: предоставлено Светланой Макинтош

Так Светлана узнала хоть что-то об отце: его звали Николай Татаров, он учился в СГУПСе, родители были из района. Год рождения его примерно 1940 - 1941-й.

ПЕРЕЕЗД И НОВЫЕ ПОИСКИ

Долгое время Светлана не интересовалась отцом, но много общалась с родной мамой. Они ездили друг к другу в гости. Ада рассказывала, что после того как отдала дочь в дом ребенка, выучилась на стюардессу. Вышла замуж, устроила жизнь, родила сына. Брак распался, но Света в один из приездов познакомилась и со сводным братом, и с бывшим мужем матери.

В 2002 году Светлана вышла замуж за иностранца и уехала с сыном в Шотландию. А потом отношения мамы и дочери как-то расклеились. Светлана не знает, почему так произошло. Ада просто перестала писать. Но и у Светланы, чувствуется, в сердце сохранилась обида.

- Мама говорила, что в то время было позором иметь ребенка без мужа. Мне кажется, я была просто нежеланным ребенком, незапланированным, - рассуждает наша героиня.

Мысль о том, что она хочет увидеть своего родного отца, укрепилась в ней с годами. Женщина начала поиски с помощью интернета. В разных группах в соцсетях Светлана выложила пост с фотографией мамы и краткой историей их знакомства.

- Я хочу найти своего отца, чтобы узнать свою генетику, узнать, кто он. Узнать родных с папиной стороны. Может, получится общение с ними, - говорит Светлана. - Папа, ты даже не знаешь, что я родилась. Жив ли ты еще?

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