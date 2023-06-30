Прописка на площади 4 сантиметра: в Новосибирске «резиновый» дом вместил 111 собственников

На месте дома - пусто. Фото: Артем МАХУТОВ

Житель Новосибирска «подарил» 111 мигрантам и россиянам прописку на своих 20 квадратных метрах. Схема такая: купил сарай на участке, зарегистрировал его как жилое помещение и начал оформлять дарственные долевки. А деньги за сделки получал от благодарных «постояльцев» наличкой. Ну и пусть, что владеют они долей 9/450 000, что по факту 4 квадратных сантиметра, главное - документ с постоянной пропиской. На левую схему обратила внимание прокуратура из-за новых поправок в Жилищном кодексе: теперь на каждого владельца доли должно приходиться минимум 6 «квадратов» в доме или квартире. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на месте, где по документам стоит «безразмерный» домишко, и… не нашли его.

ДАРИЛ ДОЛИ ЗА ДЕНЬГИ

Калининский район, улица Кавалерийская. Участок обнесен металлическим забором, за оградой - стройка. Соседи слышали о произошедшем, но знают мало.

- Участок поделен на две части. Один мужчина купил вторую часть, а та, где дом для прописок, вообще никак не оформлена. Участок этот раньше переходил из рук в руки. Там все было заброшено, развалено. Говорили, что один владелец занимался прописками и брал деньги, а что, сколько - ничего не знаем, - рассказали КП-Новосибирск соседи.

Новый владелец участка выкупил территорию в форме буквы «П», которая как бы огибает место под «резиновым» домом. Но вот ведь загадка: место есть, а дома нет. «Безразмерный» теремок, оказывается, существует сейчас только на бумаге - в качестве адреса 111 человек.

- Сейчас тут пустая территория. 20 лет назад на ней стоял заброшенный дом, в нем купил долю некий Алексей* и стал прописывать тут мигрантов. Насколько я знаю, у него не один такой дом - еще в нескольких районах подобные истории есть. Да и прописаны тут были не 111 человек, а больше 4 тысяч. А вот собственность - да, может быть, только у сотни, - продолжают соседи.

Куда же делся дом? По словам местных, это был сарай, к которому была проведена вода. Трубы дали протечку, и здание просто рухнуло.

ПЛОЩАДЬ С НАПЕРСТОК

Но что же нарушил Алексей, раздающий доли в доме направо и налево? С 1 сентября 2022 года в Жилищном кодексе РФ появились изменения. С 1 сентября 2022 года запрещается совершать сделки с жильем, по результатам которых на одного человека будет приходиться меньше 6 квадратных метров.

Сарай, он же «резиновая» избушка, по документам площадью 20,7 квадратных метра. Весь дом разделен на 450 тысяч долей. Вот и получается, что ни о каких 6 «квадратах», прописанных в законе, тут речи не идет. Счет идет на сантиметры и даже их части.

В итоге с иском в суд вышла прокуратура Калининского района.

- В доме площадью 20 «квадратов» были зарегистрированы жители, имеющие 9/450 000 доли собственности. Право собственности на «мизерные» доли граждане получили по договорам дарения, заключенным с собственником якобы в 2015 году. Так они получили право зарегистрироваться по месту жительства и получить постоянную прописку. Но фактически в доме никто не жил, - сообщила Олеся Нор, старший помощник прокурора Калининского района.

Прокуратуре через суд удалось аннулировать две такие сделки, которые были совершены после внесения поправок в Жилищный кодекс. Остальные пока находятся на рассмотрении.

Кто владел долями? Люди из разных уголков России. У кого-то были долги по алиментам, а регистрация в «резиновом» доме, которого уже нет, снимала все обязательства: чего с него брать - у самого жилье чуть больше миллиметра. Кому-то требовалась собственность и прописка для работы в регионе.

- Пока что выяснилось только про двоих прописанных в том доме, именно на их договоры дарения распространились решения суда. Плюс ко всему в доме был прописан один житель Республики Казахстан, - уточнил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Что же может грозить теперь Алексею и виноват ли он в чем-то?

- Если сделки признают недействительными, то в перспективе мужчину могут привлечь по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В данной схеме перед регистрацией по месту жительства гражданина формально делали сособственником жилого помещения, передавая небольшую долю в праве собственности, - объяснил КП-Новосибирск адвокат Павел Бессонов. - Могут назначить штраф до 100 тысяч рублей. Статья предусматривает и лишение свободы до 3 лет, но если нет неснятой и непогашенной судимости, реальное лишение свободы обычно не назначают.

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